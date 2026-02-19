La Cámara de Diputados aprobó en general la reforma laboral

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de Modernización Laboral en sesión extraordinaria este viernes. Ahora volverá al Senado para que ratifique el texto y deje firme la ley.
Con el quórum al límite y en medio de fuertes discusiones entre oficialismo y oposición, la votación se dio en horas de la madrugada del viernes y fue remitida al Senado.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de Modernización Laboral en sesión extraordinaria este viernes. Ahora volverá al Senado para que ratifique el texto y deje firme la ley.
El Gobierno busca que se sancione definitivamente antes que el presidente Javier Milei asista al Congreso el domingo 1ro. de marzo. A tal fin, el oficialismo cedió el artículo 44 sobre licencias por enfermedad para que sea aprobado con cambios. Fue la única modificación que se hizo respecto de la redacción que votó el Senado.
Por eso, ahora deberá volver a la Cámara de origen para ser ratificado para su sanción definitiva, en una sesión que está prevista para el próximo viernes 27 de febrero.
El artículo 44 que se eliminó planteaba que “en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación”, el trabajador tendría derecho a percibir el 50% del sueldo que percibía al momento del accidente durante 3 meses si no tuviera personas a cargo, o 6 meses si las tuviera.
Mientras que si la imposibilidad de trabajar no resultara de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibiría el 75% de su salario en los mismos plazos.
El primer desafío de la jornada, la obtención del quórum, quedó superado pasadas las 14:00 gracias al acompañamiento en bloque de los sectores que suscribieron el pedido de sesión. La base de 130 legisladores se consolidó con la asistencia perfecta de La Libertad Avanza y el PRO, junto a los bloques de Innovación Federal, la UCR, Independencia, MID, Producción y Trabajo, y La Neuquinidad.
La sesión levantó temperatura, Cecilia Moreau impugnó la conducción de Martín Menem, acusándolo de "pasarse de vivo" al dar por aprobado el Plan de Labor mediante una maniobra apresurada a mano alzada. En medio de un clima de extrema hostilidad y ante las interrupciones de las bancadas oficialistas y aliadas, la diputada no retrocedió y lanzó un duro "cállense monigotes", logrando finalmente que se pusiera en consideración la moción de reconsideración.
Aunque el número no alcanzó para frenar el esquema de la sesión, el foco de su crítica estuvo puesto en la claudicación de los sectores de origen peronista o radical que hoy facilitan el quórum: “Usted está pasándose de vivo... Este bloque y otros no tenemos dos tercios, pero igual vamos a pedir la reconsideración porque, aunque perdamos, lo vamos a hacer con la frente en alto, evitando que hoy se consuma la traición de que aquellos que sean despedidos cobren su indemnización en cuotas. Ustedes, los que entraron en nombre de Yrigoyen o del campo nacional y popular, van a convalidar un retroceso en la vida de los trabajadores”, fustigó Moreau.
Tras las acusaciones, se impuso la visión de La Libertad Avanza y el correntino Lisandro Almirón comenzó con la lectura del dictamen de mayoría argumentando la necesidad de avanzar con el texto enviado por el Senado: "El proyecto actualiza la legislación laboral, remueve las distorsiones que afectan la creación de empleo formal y mejora la competitividad del mercado laboral", afirmó, defendiendo la norma como una herramienta de previsibilidad para las empresas.
La iniciativa deberá retornar al Senado (que fue cámara de origen) por la eliminación del artículo 44, sobre licencias médicas.
La jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, ya convocó para este viernes, a las 10 de la mañana, a un plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto. El objetivo será darle dictamen al texto modificado en la Cámara de Diputados para ratificarlo en el recinto el próximo viernes 27. Solo entonces será ley.
El proyecto fue aprobado con el voto favorable de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID, y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia, y algunos diputados sueltos monobloquistas.
En cambio votaron en contra la totalidad de los diputados de Unión por la Patria, la gran mayoría de los diputados de Provincias Unidas, los cuatro integrantes del Frente de Izquierda, y los monobloques de Marcela Pagano, Natalia de la Sota y el puntano peronista Jorge Fernández.
En la votación en particular, el oficialismo logró blindar cada uno de los 26 títulos y 218 artículos del proyecto de reforma laboral.
La iniciativa recogió 135 votos a favor y 115 rechazos en la votación en general, y ahora para ser convertida en ley deberá ser ratificada por el Senado, ya que se eliminó el artículo 44 que establecía una rebaja de los salarios para los trabajadores que tengan un accidente o enfermedad, fuera del ámbito laboral.
Tras unos minutos de desacuerdo, los diputados nacionales aceptaron suspender el debate y proseguir directamente a la votación; aunque finalmente retomaron sus exposiciones.
Ahora habla el chubutense de Provincias Unidas Fernando Ávila. Luego están anotados el correntino de UxP Raúl Hadad y la bonaerense Marina Salzamann. En tanto que la mayoría de los legisladores de La Libertad Avanza desistieron de sus exposiciones. Más adelante, vendrán los cierres de los diferentes bloques. Posteriormente, se procederá a la votación en general que se estima cerca de las once de la noche. Luego se dará lugar a la votación en particular por títulos.
En oposición a la iniciativa, el diputado de Unión por la Patria cuestionó definió a la reforma laboral y la definió como “una ley de obsolescencia” que tiene por objetivo ir en contra de los derechos de los trabajadores y “barrer con la justicia social”. En ese contexto, se dirigió a sus colegas del peronismo y les reclamó que no acompañen la propuesta oficialista. “A los diputados que asumieron en nombre de la bandera de la justicia social, no sean verdugos de su pueblo, de los trabajadores. Recuerden que nuestra obligación es proteger a los más frágiles”, expresó.
A favor de la iniciativa, el diputado del PRO se refirió a las "tres hipótesis" que aborda el proyecto y se mostró confiado en llegar a un consenso en esos aspectos. En ese sentido, mencionó que “Argentina tiene un sistema de derecho laboral robusto, pero tiene un 45% que esta fuera del régimen", aludió a “la litigiosidad laboral y al costo tributario del costo del salario”. Consideró que con la normativa en cuestión “va a haber buenos avances” en los tres puntos.
El diputado nacional de Unión por la Patria por Santa Fe remarcó "componentes de irresponsabilidad" del proyecto oficialista de reforma laboral. “Este proyecto tiene componentes de alta irresponsabilidad en lo institucional, en lo político, en lo jurídico, en lo social. Es un proyecto que ni siquiera pasó por la Comisión de Asuntos Constitucionales, y se nota, porque da lugar a algo que es lo que pretende evitar: una nueva fábrica de juicios en la Argentina”, indicó Diego Giuliano.
La diputada de Unión por la Patria por Santa Fe recurrió a un ejemplo con fósforos para graficar el funcionamiento de los sindicatos y cuestionar el proyecto de Modernización Laboral. En su exposición, sacó un fósforo y lo exhibió al recinto. "Supongamos que este fósforo es un trabajador individual. Así de sencillo se lo rompe, se lo daña", sostuvo mientras lo partía. A continuación tomó un manojo de los palillos e intentó romperlos a todos juntos, sin resultado. "¿Qué pasa si en vez de un trabajador individual tenemos un conjunto de fósforos, un conjunto de trabajadores organizados?. La cosa se pone más difícil" explicó.
El diputado de la UCR expresó sus expectativas en torno a que la ley en debate sea “una primera capa de moderización laboral que le permita crecer a la Argentina”.
“Siento que hay un pendiente de hace muchos años. Me avergüenzo de no haber avanzado en reformas que necesita la Argentina”, manifestó y cuestionó que durate los gobirernos anteriores “no se hayan hecho avances en modificar una ley que es vetusta, que no le sirve a los trabajadores ni al empleador”
La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade advirtió este jueves que con la implementación de la reforma judicial que impulsa el Gobierno “va a haber un nivel de litigiosidad muy grande”, y se van a “plantear muchas inconstitucionalidades”, con “muchas medidas cautelares”. Asimismo, reclamó al oficialismo que “legislen bien para otros 50 años, no hagan burradas”.
Tras una pacífica marcha de sectores de izquierda y algunos gremios nacionales, un remanente de personas se instaló frente al vallado que rodea el Congreso, ante lo que las fuerzas de seguridad decidieron lanzar gases lacrimógenos y actuar con el camión hidrantes para desconcentrar.
Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, exigió que el oficialismo amplíe la lista de oradores para que más representantes de su espacio puedan expresarse respecto del proyecto de reforma laboral. En tanto que Luis Petri, que se encuentra presidiendo la sesión en este momento, advirtió que de ahora en más las interrupciones serán descontadas del tiempo de exposición de cada legislador.
Pablo Outes, diputado de Innovación Federal, apuntó contra sus pares que tienen una visión porteña de la reforma laboral y expuso su punto de vista en el recinto. “El modelo de reforma que se está actualizando sí sirve para el interior, sí sirve para nuestras pequeñas empresas. Tenemos un 50% de trabajadores informales, no conocen la jubilación, no han tenido acceso a un sistema de obra social. No soy mileísta, simplemente tengo un concepto de que la justicia tiene que ser para todos. Muchos no conocen el interior”, resaltó.
Luego de los homenajes y cuestiones de privilegio, los diputados anotados como oradores exponen sus fundamentos sobre el proyecto de Modernización Laboral. De acuerdo a las estimaciones, la votación tendría lugar cerca de las doce de la noche.
El diputado de Provincias Unidas por Santa Fe dijo que el "apuro del Presidente [Milei] no es aprobar una ley que mejore las condiciones de trabajo, no es aprobar una ley que genere más trabajo, no es aprobar una ley que facilite la vida de las Pymes, sino es tener un anuncio para hacer el 1° de marzo".
Dijo que no había modernización en el proyecto y que era una reforma "anti-laburante", una "ley que busca desorganizar la vida de trabajadores y trabajadoras" y criticó al banco de horas -al que definió como "la disposición del tiempo libre por parte del empleador"- y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
La definición formal del organismo la dio la vocera Julie Kozack se produjo en medio de la discusión en Diputados y del paro de la CGT. Además, elogió la compra de reservas del BCRA y advirtió por los costos de la transición del modelo económico.
El diputado de Provincias Unidas sostuvo que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) "es que los jubilados de hoy y mañana paguen los despidos de las empresas". Además, ató la reforma al tipo de cambio: "Estamos desfinanciando con la expectativa de que algo pase" y que "la demanda por baja de cargas patronales siempre surgen en los mismos momento: cuando el tipo de cambio de la Argentina está desalineado con la realidad de Argentina", opinó.
El experimentado legislador del bloque de Encuentro Federal advirtió que la norma está pensada en contra del trabajador: "Es una reforma sistémica, saben adónde van. Deja atrás el sistema de protección del trabajador. Se va a beneficiar al más fuerte, que es el empresario". Asimismo, advirtió que las críticas pasan por alto el factor China en la apertura de importaciones: "Donde estra China...no queda nada", sostuvo.
El diputado nacional kirchnerista Horacio Pietragalla dejó unas cadenas sobre el estrado de la presidencia de la Cámara de Diputados. “Esta ley es una ley que nos retrotrae a la esclavitud y te voy a hacer entrega del símbolo de esta ley hoy, que es claramente un retroceso para nuestros derechos laborales, para nuestros derechos históricos y para nuestra Constitución, que defiende por sobre todas las cosas a los trabajadores”. En ese momento, se paró de su banca y fue a entregársela a Martín Menem que luego le pidió que la retire.
La diputada de Unión por la Patria criticó el proyecto -al que definió como una mini ley ómnibus, porque incluía reformas tribunal, previsional y financiera -y apuntó contra los legisladores provinciales que dan respaldo a la iniciativa: "Lo lamentable es que en esas provincias donde el pueblo trabajador le dio el voto a un peronista, en dos años va a ganar La Libertad Avanza, felicitaciones a los que dieron quórum. Como diputada, hago responsable a esos gobernadores de la quita de derechos más fenomenal que va a tener el pueblo argentino de aprobarse esta norma", criticó
Sergio Palazzo, diputado de Unión por la Patria y líder de la bancaria, abrió su dictamen de minoría con duras críticas al proyecto de reforma laboral del Gobierno. “De los 26 títulos, casi 590 capítulos y 213 artículos, no hay ni una sola letra, ni una sola línea, que favorezca a los trabajadores. Y cuando hay algún tipo de beneficio, es para el sector empresario”, consideró.
Tras los cruces por el plan de labor parlamentaria, comenzó formalmente el tratamiento del proyecto de Modernización Laboral con la exposición del diputado libertario Lisandro Almirón, quien sostuvo que la legislación vigente “no es sagrada” y planteó que primero debe existir empleo para luego regularlo y criticó que el esquema actual no incentiva la creación de trabajo.
Durante su exposición como miembro informante, el recinto se cargó de tensión con cruces y gritos entre bancadas. El discurso avanzó entre interrupciones y quejas, en una sesión que ya venía marcada por discusiones durante las cuestiones de privilegio. “¿De cuánto sirve una biblioteca entera de legislación laboral si al final del día el régimen previsto no sirve para generar empleo?“, se preguntó el legislador correntino.
El diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño rechazó el proyecto y lo definió como “esclavista”. Advirtió que “no se la van a llevar de arriba” y sostuvo que busca profundizar una “dictadura patronal”, en medio de un recinto cada vez más caliente.
El jefe de bloque de Unión por la Patria cuestionó el tratamiento parlamentario y, cuando Menem intervino para ordenar el debate, le respondió con un “madure, presidente” que agitó el recinto.
Martínez redobló sus críticas y lanzó una advertencia segundos antes de que se aprobara a mano alzada el plan de labor parlamentaria.
Mientras Diputados debate, el Senado ya llamó a un plenario de Trabajo y Presupuesto para dictaminar sobre el proyecto. En el Congreso anticipan que podría llegar con cambios.
Desde el kirchnerismo, Itaí Hagman sostuvo que la reforma “no es nueva” y que repite recetas que no generaron más empleo. Pidió que el Congreso la rechace por completo.
Los libertarios ocuparon temprano sus bancas y plantearon que buscan aprobar la modernización laboral impulsada por Javier Milei. La presentan como una reforma de impacto estructural.
Los jefes de bloque acordaron un esquema de exposición acotado: habrá 40 oradores con intervenciones de cinco minutos. La votación se hará “por títulos”, para ordenar el trámite del proyecto.
Con 130 diputados sentados, Diputados inició la sesión para tratar el proyecto oficialista de “Modernización Laboral”. El clima arrancó tenso y con expectativa por una jornada extensa.
El proyecto, impulsado por el Gobierno de Javier Milei y que ya con media sanción del Senado, representa una reforma amplia que busca modificar el régimen laboral argentino con foco en indemnizaciones, modalidades de contratación, licencias, convenios y formalización del empleo.
Entre sus puntos principales se mantiene la indemnización por despido sin causa, pero se cambia la base de cálculo, que ahora será solo la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo aguinaldo, premios y otros adicionales. Se establece un nuevo criterio de actualización: IPC + 3% anual.
Uno de los pilares de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria para empresas que funcionará como un fondo de afectación específica destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones derivadas de la desvinculación.
La propuesta de la UCR en el Senado se diferenció a las empresas en cuanto al financiamiento que se hará con contribuciones patronales: las grandes aportarán un 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas el 2,5%. El texto original preveía un 3% sin distinción.
Para la derogación de distintos estatutos profesionales, entre ellos el del periodista, se dispuso un plazo de un año (1ro. de enero de 2027); y se posterga al 1ro. de enero de 2028 la eliminación de un fondo que financia la actividad del INCAA.
Sobre los cambios a la Ley de Contrato de Trabajo, se establece el mecanismo de "banco de horas", a partir del cual el empleador y empleado podrán pactar cambios en el horario laboral: no se tratará de horas extra, sino de una compensación con días.
Las vacaciones, en tanto, podrán tomarse entre el 1ro. de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de pactar otro período y de fraccionarlas en bloques no inferiores a 7 días.
Por otro lado, el extenso proyecto prevé la creación de un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) para promover capacitación, empleabilidad y reconversión; y del Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), que apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.
La iniciativa incorpora criterios para la actividad de repartidores y trabajadores de apps. Voces empresarias (Rappi e IDEA) valoran que fija "estándares y reglas claras" para la actividad.