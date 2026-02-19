El Senado nacional debate en comisiones la Ley Penal Juvenil

Mientras gran parte de la atención en el Congreso está puesta este jueves en la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, que intentará avanzar (con cambios) en el proyecto de Reforma Laboral, el Senado se dispone a mantener en la misma jornada una reunión de alto impacto.
Es la que está prevista para las 14.30, cuando fue convocado el plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Penales (a cargo de Juan Carlos Pagotto), y Presupuesto y Hacienda (con Ezequiel Atauche como presidente) para analizar el Régimen Penal Juvenil que tuvo media sanción en la Cámara baja la semana pasada.
Para esta jornada fue convocada la madre de Jeremías Monzón, el joven santotomesino asesinado en el mes de diciembre en la ciudad de Santa Fe, hecho por el que están imputados una joven de 16 años y dos menores de edad de 14. No se pudo confirmar si expondrá en la comisión o mantendrá una reunión privada con legisladores.
Una semana atrás, Diputados aprobó el proyecto que establece el nuevo régimen y fija la edad de imputabilidad en 14 años (hoy es de 16). La votación en general resultó con 149 votos positivos contra 100 negativos, sin abstenciones.
Patricia Bullrich, senadora nacional por LLA y una de las impulsoras del nuevo Régimen Penal Juvenil. Foto: Archivo..
Además, la norma establece que menores de edad privados de su libertad no estarán alojados junto con adultos y excluye la prisión perpetua de las sanciones para este grupo.
De hecho, la pena máxima con prisión está fijada en 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para infracciones con condenas menores a los 10 años de cárcel, como la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la limitación para conducir vehículos.
El Régimen Penal Juvenil tuvo dictamen en Diputados en mayo del año pasado, pero no llegó al recinto hasta la convocatoria a extraordinarias. Foto: Archivo.
Se trata de un proyecto que fue debatido y dictaminado en mayo de 2025, a partir de una iniciativa del gobierno nacional que proponía un piso de 13 años, además de varias iniciativas de distintos bloques. Todos esos proyectos fueron puestos a consideración en comisiones y llevados al recinto hace una semana, luego de que el Ejecutivo nacional resolviera incluirlo en el temario de sesiones extraordinarias que comenzó el 2 de febrero y se extenderá hasta el 28 de este mes.
Ante el debate por ala baja de imputabilidad, Unicef fue uno de los organismos que puso el foco en la vulnerabilidad que atraviesan niños, niñas y adolescentes. Foto: Archivo.
El debate llega con fuertes críticas de la Iglesia Católica, recomendaciones de organismos internacionales como Unicef, pronunciamientos de las Defensorías de NNyA de las provincias (incluida Santa Fe) y reparos de un sector de la oposición que plantea, entre otros puntos, que no están contempladas en la ley las políticas necesarias para atender la situación de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad ni el financiamiento suficiente para ponerlas en práctica.
Marcha para pedir justicia por el asesinato de Jeremías Monzón, crimen que aceleró el tratamiento del Régimen Penal Juvenil. Foto: Archivo.
La propuesta promete debate en las comisiones y en el recinto de la Cámara alta adonde llegaría para su sanción la semana próxima, poco antes del inicio del periodo ordinario de sesiones que inaugurará el presidente Javier Milei el domingo 1º de marzo.