Reclamos de género en la audiencia pública por candidatos a la Corte

"Paridad" fue el término que se repitió, en casi la mitad de los 16 expositores, que participaron este miércoles 25 de una Audiencia Pública convocada por la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa.
Los tres pliegos enviados no recibieron críticas personales, salvo un caso y de un orador. El debate se centró en que el máximo tribunal tendrá, cuando se renueve en noviembre, 5 ministros y solo dos ministras.
La bicameral compuesta por 8 diputados y 4 senadores provinciales, bajo la Ley N° 14.292 sancionada en diciembre de 2024 llevó adelante una consulta abierta a los ciudadanos interesados en dar su opinión para los tres pliegos enviados por el Poder Ejecutivo Provincial a la Legislatura para integrar la cabeza del Poder Judicial de Santa Fe.
Este viernes 26 se expedirá el Poder Legislativo sobre los pliegos de Jorgelina Mabel Menghini, Diego Luis Maciel y Aldo Mario Alurralde, pero antes se llevó a cabo una doble instancia de revisión. La Audiencia Pública en la que no hubo críticas personales a los propuestos por el gobernador Maximiliano Pullaro (salvo en un caso y por uno de los oradores) y luego las entrevistas con cada uno de ellos, con preguntas de los legisladores. El primer capítulo fue público y transmitido en directo por la Cámara de Diputados. El segundo, como es habitual en estos casos, se realizó a puertas cerradas.
Para las 13 horas del jueves 26 fue convocada la Asamblea Legislativa en la que se descuenta que el oficialismo conseguirá aprobar los tres pliegos para ministros de la Corte. Habrá que ver qué posición toman los bloques opositores y qué efectos produjeron (sobre todo en estos últimos) los conceptos vertidos en la Audiencia Pública y en las entrevistas personales con los candidatos.
Cada expositor contó con cinco minutos para expresarse y en el caso de la presidenta de la Red Nacional de Mujeres para la Justicia, Carina Estefanía, supo aprovecharlos. Para participar de la reunión de manera presencial (otros lo hicieron por zoom) llegó desde la provincia de Chubut. Dijo que la historia de la Corte santafesina "es la de la desigualdad" con apenas dos mujeres desde su conformación.
La jueza penal y presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales chubutense recordó que recién en 1950 una mujer accedió a la magistratura en el país y que hasta 1983 "no teníamos la patria potestad de nuestros hijos". Advirtió -como luego otras expositoras- que "no se cumple el mandato constitucional de la Nación, ni con el espíritu de la Constitución recién reformada, ni la legislación de Santa Fe de paridad de 2020 "que es pionera" y la dispone para el Poder Judicial.
"Sería una falta de respeto leer el artículo 13 de la Constitución de Santa Fe porque aquí están muchos de sus redactores", expresó.
Con conceptos similares, Beatríz Gutiérrez de Multiespacios agregó "nos interesan los números", a propósito de solo dos mujeres sobre siete ministros, "porque la participación igual debe ser visible". Y remató: "el derecho no fue pensado para las mujeres, y durante mucho tiempo no nos llevamos bien con las leyes". Aseguró que "los códigos procesales aún no se han librado de los estereotipos y las supuestas costumbres" en un poder que definió como "patriarcal".
Balbina Cavalieri, presidenta del Colegio de Abogados de Santa Fe, espetó: "¿Ustedes piensan que no hay mujeres con las capacidades necesarias para cubrir estos cargos?" y abundó: "en las reuniones con pares, son casi siempre hombres". De allí pasó al "techo de cristal" y simplemente reclamó "la Constitución es clara, establece la paridad de género para ocupar los cargos . Y más con los cargos máximos".
María Elena Martínez, del Sindicato de Trabajadores Judiciales, dijo que se debe "deconstruir" procesos y prejuicios con cambios cuando las oportunidades se producen. Y que son mujeres el 65% de los empleados de ese Poder al que consideró el más "patriarcal" de ellos.
La concejala justicialista Norma López subrayó que no basta con "declamar" paridad. "Se trata de normas que se deben cumplir", destacó. Y pidió a los legisladores "hoy es indispensable que sepamos qué piensan los futuros ministros de la Corte sobre la reforma laboral, la baja de la edad para ser imputado y su posición ante los embates contra laa Ley del Derecho al Aborto".
La serie de pronunciamientos sobre la mujer y el Poder Judicial concluyó con un tono conciliador de Claudia Levin, la decana de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales Universidad Nacional del Litoral, que celebró: "llegamos casi a la paridad". Y expresó que "aunque lentos, son avances". Explicó que se trata de ver el triunfo de "las grandes luchas en los pequeños universos en que cada una de nosotras actuamos". Y subrayó "aunque parezcan pocos, todos los pequeños avances se apoyan en las grandes luchas".