Extraordinarias

El Senado convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la imputabilidad a los 14 años

Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, la Cámara alta sancionó este viernes la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei que reemplaza la norma vigente desde 1980. En el recinto el debate estuvo atravesado por una férrea defensa del oficialismo sustentado en el reclamo por respuestas a víctimas y advertencias de la oposición por recursos para la implementación en las provincias.