Incidentes en el Congreso por la reforma de la ley de glaciares: 12 detenidos

Mientras el Gobierno impulsa este jueves en el Senado de la Nación el tratamiento de la reforma de la ley de glaciares, un grupo de activistas protagonizó una protesta frente al Congreso de la Nación. Los manifestantes intentaron ingresar al edificio tras saltar una de las rejas perimetrales del Palacio Legislativo.
La situación derivó en la intervención de efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad, que detuvieron a 12 activistas por disturbios en la vía pública.
Antes de ser demorados, los activistas realizaron una acción en las escaleras del Congreso, asegurando que se encontraban en el lugar para exigir que los senadores rechacen la reforma y mantengan la protección vigente. Definieron la intervención como una “acción de resistencia pacífica” destinada a advertir sobre los riesgos que la modificación implicaría para la seguridad hídrica del país.
También señalaron que la detención de manifestantes durante un debate parlamentario sobre el agua como derecho resulta “preocupante desde el punto de vista democrático”.
Detención de uncamarógrafo
En medio del operativo policial, se registró un incidente con un trabajador de prensa. Un camarógrafo del canal A24, identificado como Facundo Tedeschini, fue empujado por efectivos mientras cubría los hechos y terminó cayendo al suelo, según se observa en imágenes registradas por testigos.
Posteriormente, el trabajador fue detenido durante el traslado de los manifestantes. El episodio generó repercusiones en el ámbito periodístico y motivó el repudio del conductor Antonio Laje, quien calificó la situación como “inentendible e increíble”.
Activistas saltaron la reja del Congreso y hay detenidos.
Qué cambiospropone la reforma
El oficialismo cuenta con los votos justos para avanzar con la iniciativa, siempre que acompañen algunos senadores del peronismo de provincias cordilleranas. El proyecto busca redefinir el alcance de las áreas protegidas, diferenciando el ambiente periglaciar de las geoformas periglaciales que cumplan una función hídrica estratégica.
En la práctica, la reforma limitaría la protección solo a aquellas formaciones con una función de reserva de agua comprobada, a diferencia de la ley vigente, que protege tanto glaciares visibles como cuerpos cubiertos o mezclados con roca y prohíbe allí actividades industriales. Este punto concentra el mayor rechazo de organizaciones ambientalistas y sectores científicos.
Otro eje de debate es la autoridad que resolverá eventuales conflictos entre las provincias y el Ianigla, encargado del Inventario Nacional de Glaciares. Una de las alternativas en análisis es otorgar esa definición a la Secretaría de Energía.
Desde el Gobierno se sostiene que la redefinición del ambiente periglacial permitirá atraer inversiones vinculadas a la megaminería y a los hidrocarburos. En esa línea, La Libertad Avanza impulsa cambios en artículos clave para otorgar mayor potestad a las provincias sobre sus recursos naturales.