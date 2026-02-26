Este jueves desde las 11

El Senado lleva al recinto la ley de glaciares, el acuerdo Mercosur–UE y el pliego de Iglesias

La Cámara alta discutirá las modificaciones en la ley de glaciares para permitir la explotación en áreas periglaciares sin función hídrica, que genera tensiones ambientales. En agenda también ingresa el acuerdo comercial con la Unión Europea y el pliego de Fernando Iglesias como embajador.