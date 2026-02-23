Antes de sesiones clave

Movimientos de bloques en el Senado dejan un tablero más favorable a Milei

En la previa de la sesión preparatoria y del cierre de extraordinarias, tres senadores referenciados en gobernadores del norte oficializaron su salida del interbloque peronista, mientras Luis Juez se incorporó formalmente a La Libertad Avanza. La reconfiguración impacta en la agenda legislativa de esta semana.