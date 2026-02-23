Movimientos de bloques en el Senado dejan un tablero más favorable a Milei
En la previa de la sesión preparatoria y del cierre de extraordinarias, tres senadores referenciados en gobernadores del norte oficializaron su salida del interbloque peronista, mientras Luis Juez se incorporó formalmente a La Libertad Avanza. La reconfiguración impacta en la agenda legislativa de esta semana.
Tres senadores dejaron el interbloque peronista y Luis Juez se sumó a LLA, reconfigurando el Senado antes de sesiones clave con saldo favorable para el bloque libertario que preside Patricia Bullrich. Foto: HCSN.
El Senado arrancó la semana con movimientos políticos de peso en la antesala de las últimas sesiones extraordinarias, en un contexto donde el gobierno de Javier Milei busca cerrar el verano parlamentario con la sanción definitiva de la reforma laboral y llegar al 1° de marzo con una foto de fortaleza legislativa. En el tablero, hubo dos movimientos que alteran la dinámica interna: por un lado, la salida formal de tres senadores del interbloque peronista; por otro, el pase de Luis Juez al bloque de La Libertad Avanza.
Los cambios reordenan mayorías, reacomodan alianzas y, sobre todo, exponen una fractura política dentro del peronismo del Senado que venía incubándose desde hace semanas. En paralelo, el oficialismo suma volumen propio con la incorporación del cordobés y refuerza su estrategia para encarar una agenda cargada entre martes, jueves y viernes.
Ruptura en el peronismo
Los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán) anunciaron formalmente su salida del interbloque peronista Popular y ratificaron la continuidad de Convicción Federal como espacio parlamentario, pero ya por fuera de esa estructura.
La definición llegó en vísperas de la sesión preparatoria y fue acompañada por un comunicado con tono marcadamente crítico hacia la conducción kirchnerista. “Este espacio parlamentario va a ocupar los lugares que le corresponden en las comisiones para sostener la representatividad que el kirchnerismo hoy le niega a la oposición”, cuestionaron al oficializar el nuevo esquema. En ese mismo marco, se informó que Carolina Moisés será la titular de bancada.
La ruptura venía siendo anticipada por diferencias internas profundas con la conducción encabezada por José Mayans y con sectores del kirchnerismo duro expresado en la conducción del PJ nacional: “La conducción del Partido Justicialista nacional se dedicó a promover divisiones internas de manera irreversible, a sancionar y expulsar compañeros medidos en sus conductas sin objetividad, y son responsables también de los fracasos electorales”, sostuvieron.
Convicción Federal oficializó su salida del interbloque Popular que preside Mayans.
Los tres legisladores están alineados a gobernadores del norte que fueron claves en el nuevo esquema de apoyos que la Casa Rosada construyó para proyectos centrales: Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta). En el comunicado, buscaron tomar distancia de un acercamiento automático al oficialismo: “No somos libertarios, no nos vamos con Milei y somos críticos de su plan económico”, aclararon.
La salida de Andrada, Moisés y Mendoza deja a Convicción Federal con un nuevo formato, mientras que los otros dos integrantes mencionados en el material, Fernando Salino (San Luis) y Fernando Rejal (La Rioja), decidieron conformar Justicia Social Federal, que seguirá dentro del interbloque junto al bloque Justicialista y el Frente Cívico por Santiago.
El pase de Luis Juez
En simultáneo, el oficialismo sumó una novedad que buscó mostrar como fortalecimiento propio: Luis Juez dejó atrás el formato de monobloque y se incorporó de manera formal al bloque de La Libertad Avanza, que conduce Patricia Bullrich.
El cordobés ya venía actuando en tándem con el oficialismo desde diciembre, cuando se había ido del bloque PRO y armó el monobloque Frente Cívico, integrado a un interbloque con LLA. Ahora dio un paso más y se sentó directamente dentro de la bancada libertaria.
Bullrich anunció que Juez se sumó oficialmente a La Libertad Avanza.
Con Juez, La Libertad Avanza llega a 21 senadores, la misma cantidad que el bloque Justicialista encabezado por José Mayans. Esa paridad no implica mayoría propia, claro, pero sí mejora la posición negociadora del oficialismo y refuerza una señal política que la Casa Rosada viene cuidando: la de una fuerza en expansión dentro del Senado, incluso sin tener control total de la Cámara.
El senador cordobés había dejado la presidencia del bloque PRO tras diferencias con Mauricio Macri, con una postura pública favorable a “acompañar al Gobierno y darle herramientas”. También reprochó que “muchas decisiones se toman desde afuera y se las comunican por teléfono”, en referencia al ex presidente, y explicó entonces que prefería correrse para no “perjudicar” ni “herir” la línea de conducción partidaria.
Bullrich le dio la bienvenida tras confirmar el paso a LLA: "Nos alegra mucho que te sumes a este equipo que trabaja todos los días para impulsar las reformas y los cambios que la Argentina necesita", dijo la jefa del bloque libertario en su cuenta de la red social X.
Tres sesiones en una semana
Todo este reacomodamiento ocurre en la antesala de una semana legislativa cargada, que el Gobierno considera clave para “cumplimentar” sus planes de verano y llegar al discurso presidencial del 1° de marzo con resultados concretos para exhibir.
La hoja de ruta indica que el martes habrá sesión preparatoria para designar autoridades del Senado y resolver cuestiones de funcionamiento interno. El jueves tendrá tratamiento de la Ley Penal Juvenil y de la Ley de Glaciares. Y el viernes será el turno del tratamiento para la sanción definitiva de la reforma laboral, además del acuerdo Mercosur–UE y el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea.
En este esquema, la reforma laboral aparece como el eje principal del cierre de extraordinarias. El proyecto ya tuvo el visto bueno de ambas cámaras, pero debió regresar al Senado después de que el Ejecutivo aceptara eliminar el artículo 44 sobre licencias por enfermedad, a pedido de sectores dialoguistas. El oficialismo apuesta a convertir ese trámite final en una nueva demostración de articulación política.
La otra discusión de fondo es la del control de resortes internos en la Cámara alta. En la sesión preparatoria se pondrán en juego autoridades, lugares vacantes en comisiones —en parte por la negativa del kirchnerismo a conformarlas, según una de las notas— y también nombres para la Auditoría General de la Nación (AGN). Con Patricia Bullrich al frente del bloque oficialista y en coordinación con aliados dialoguistas, LLA analiza cómo capitalizar este nuevo mapa.
Con la fragmentación opositora y el crecimiento del bloque oficialista no garantizan por sí solos cada votación, pero sí cambian el clima de negociación. El Senado, que durante meses fue para Milei una cámara esquiva, presenta ahora bancadas con números más favorables, con una oposición más dispersa, el oficialismo ordenado en su bancada, y con el diálogo abierto con los bloques provinciales gobernadores.