Los planes de la Casa Rosada

Milei se prepara a encarar otro año de reformas que generan resistencias en varios sectores

En Balcarce 50 se diagrama la hoja de ruta de la gestión de LLA, desde donde infieren que se deben apurar todas las transformaciones posibles aprovechando el viento de cola político, ese que le puede ser contrario a medida que se acerque el 2027.