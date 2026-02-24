Anticipan un intenso año parlamentario

El Gobierno prepara una oleada reformista de proyectos de ley

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantó que son “cerca de cincuenta”, pero que el Presidente establecerá las prioridades. El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ratificó la estrategia de negociar el articulado para lograr consenso.