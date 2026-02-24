Senado: Abdala confirmado y una aliada del oficialismo como vicepresidenta
La jujeña Carolina Moisés, una de las tres legisladoras que dejó el principal interbloque opositor, fue designada en el cargo. La principal minoría se queda sin representación. Se acerca un súper viernes
El Senado ratificó a Bartolomé Abdala como presidente provisional de la Cámara alta.
Este martes al mediodía fue convocada la sesión preparatoria del Senado Nacional para establecer día y hora de reunión, como también las autoridades. En este último punto estuvo centrado el primer debate: fue confirmado, como se preveía, Bartolomé Abdala como presidente provisional (tercero en línea de sucesión luego del presidente Javier Milei y al vice Victoria Villarruel).
Como vicepresidenta fue nombrada la jujeña Carolina Moisés, una de las tres integrantes de Convicción Federal que se escindieron del interbloque peronista. Fue la principal novedad de la sesión, ya que como vicepresidenta 1º fue ratificada la santafesina Carolina Losada y como vice 2º, Alejandra Vigo.
De esta manera, la principal minoría del Senado se quedó sin integrantes en la cúpula del poder de la Cámara alta.
Además, se fijó como día y hora de sesión, dentro del período ordinario, los miércoles y jueves desde las 14.
Todas las propuestas partieron desde la banca de Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, quien viene asumiendo un rol protagónico en los dos períodos de sesiones extraordinarias (diciembre y febrero). De hecho, dos de las leyes que tendrán tratamiento el próximo viernes llevan su sello: la Ley Penal Juvenil y la Reforma Laboral.
La designación de Moisés tuvo el apoyo de 45 legisladores y el rechazo de otros 24, además de una abstención. Fue el líder del interbloque peronista, José Mayans, quien cuestionó que no se haya respetado la representación de 21 legisladores en la elección de las autoridades, “Es un atropello importante hacia un sector importante de la política argentina”, advirtió.
Carolina Moisés fue designada vicepresidenta y la primera minoría quedó sin lugar en la cúpula.
Junto con la tucumana Sandra Mendoza y el catamarqueño Guillermo Andrada, Moisés decidió dejar el interbloque Popular que lidera Mayans en desacuerdo con su conducción.
A su turno, el chaqueño Jorge Capitanich pidió que se respete la constitución proporcional de las comisiones, tema que se verá en los próximos días, ya iniciado el período de sesiones el 1º de marzo.
Por otro lado, se decidió que continúen Agustín Wescenlao Guistinian como secretario parlamentario y Eduardo Fitzgerald como secretario administrativo, además de Dolores Martínez como secretaria parlamentaria y Lucas Clark en la Prosecretaria Administrativa.
La agenda
Antes del inicio de las sesiones ordinarias, que habilitará el próximo domingo el presidente Javier Milei, restan, al menos, dos temas de suma importancia para el último día hábil de febrero.
Este viernes se debatirá la Ley Penal Juvenil que establece, como principal aspecto, la baja de edad de imputabilidad a los 14 años. Hoy es de 16.
La norma, que reforma una ley vigente desde la dictadura, propone un abanico de sanciones alternativas a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias para la reinserción social y ciudadana.
El proyecto deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.
También quedó para el último día hábil de la semana el debate y sanción de la ley de Reforma Laboral (desde la oposición rechazan el término “modernización” que impulsa el gobierno porque interpretan que la norma no incorpora los cambios que se produjeron en el mundo del trabajo).
El proyecto tuvo media sanción en la Cámara alta (11 de febrero), recibió apoyo pero también modificaciones en Diputados (que el 19 de este mes eliminó el artículo 44 sobre reducciones salariales en caso de enfermedad del trabajador) y ahora vuelve al lugar de origen, con la posibilidad cierta de un nuevo paro y movilización puertas afuera del Congreso.
La ley impactará de lleno en las relaciones laborales ya que introducirá cambios en las vacaciones, horas extras, negociaciones colectivas, pago de indemnizaciones y derecho de huelga.
Un día antes, el jueves, el Senado tiene previsto debatir la Ley de Glaciares, el acuerdo UE-Mercosur y la designación de Fernando Iglesias como futuro embajador ante el Reino de Bélgica y, simultáneamente, ante la Unión Europea.