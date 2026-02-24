Senado: Abdala seguirá como presidente provisional y se definen autoridades

El Senado se prepara para una sesión clave en la que se definirán las autoridades que conducirán el cuerpo durante el año legislativo. Todo indica que el oficialismo sostendrá el esquema actual, con continuidad en los principales cargos y algunas incógnitas aún abiertas en las vicepresidencias.
El libertario Bartolomé Abdala será reelegido este martes como presidente provisional del Senado. La decisión se formalizará en la sesión preparatoria convocada para las 12, donde también se designarán las vicepresidencias y las principales secretarías del cuerpo.
Pese a versiones previas que sugerían un posible recambio por parte del oficialismo, fuentes parlamentarias confirmaron que Abdala continuará por tercer año consecutivo en el cargo, consolidando su lugar dentro del esquema de conducción de la Cámara alta.
Bartolomé Abdala, senador nacional.
Vicepresidencias:continuidadesy vacantes
En la vicepresidencia primera se mantendrá la radical Carolina Losada, mientras que la vicepresidencia que pertenecía al peronismo sigue sin definirse. Ese lugar quedó vacante tras la finalización del mandato de la neuquina Silvia Sapag en diciembre pasado.
Tampoco hay definiciones sobre la vicepresidencia tercera, un cargo que hasta ahora ocupaba la cordobesa Alejandra Vigo, cuyo espacio político quedó reducido a un bloque de solo dos integrantes, lo que complica su continuidad en ese puesto.
Reconfiguraciónyalianzas
Uno de los escenarios que se analizan es una eventual reconfiguración dentro del peronismo. Tres senadores del bloque Convicción Federal evalúan abandonar el interbloque conducido por José Mayans para conformar una nueva bancada junto a la salteña Flavia Royon. De concretarse, ese espacio sumaría cuatro legisladores y superaría en número al PRO y a otras fuerzas provinciales, lo que podría habilitarle el acceso a una vicepresidencia.
Los senadores Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza expresaron diferencias internas y malestar con la agenda impulsada por la ex presidenta Cristina Kirchner. Este grupo mantiene vínculos políticos con gobernadores del norte alineados con el presidente Javier Milei, lo que los vuelve piezas clave en el actual esquema de alianzas parlamentarias.
La sesión también servirá para resolver si continúan en sus cargos Agustín Wescenlao Guistinian como secretario parlamentario y Eduardo Fitzgerald como secretario administrativo. Además, se evaluará la continuidad de Dolores Martínez en la Secretaría Parlamentaria y de Lucas Clark en la Prosecretaría Administrativa.