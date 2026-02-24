Tercer mes con caída

La imagen de Milei perdió impulso en febrero

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Di Tella marcó en febrero una baja de 0,6% respecto de enero. El retroceso se da tras la caída de comienzos de año, en un mes atravesado por la polémica en el INDEC, los cruces con sectores industriales y el arranque del debate por la reforma laboral.