Milei sostuvo su imagen digital levemente positiva a pesar de la caída de confianza en enero

El presidente de la Nación, Javier Milei, logró sostener por cuarto mes consecutivo la imagen positiva digital con un leve margen de ventaja, afianzándose en su espacio de mayor dominio a pesar de la caída del índice de confianza general de enero.
El presidente estira una racha de cuatro meses en esta condición. Cuáles fueron los porcentajes en cada temática y los nuevos planos de violencia discursiva en redes.
Los datos digitales surgen del informe de la consultora Ad Hoc, donde un 47% ve como positiva la gestión del hombre de La Libertad Avanza en enero, un 45% como negativa y el 8% restante se ubica en posición neutra.
El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) había reflejado una caída en este aspecto para Milei, quien igualmente se sostenía en lo más alto en relación al resto de políticos. El estudio realizado por Opina Argentina también lo ponía, a nivel general, con 47% de imagen “muy negativa” y un 31% “muy positiva”.
El gobierno nacional sigue demostrando una alta capacidad para imponer su agenda y gestionar el sentimiento de la audiencia digital, incluso con las propias discusiones internas entre el núcleo duro de Las Fuerzas del Cielo y ciertos disidentes.
El saldo favorable se sostuvo principalmente sobre la agenda internacional y eventos de alta visibilidad que sostiene el “populismo” de la gestión. El vínculo con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sigue siendo el motor principal de las menciones positivas por sexto mes consecutivo. El apoyo a las políticas de la Casa Blanca y la alineación ideológica generaron un fuerte respaldo de las comunidades libertarias en consonancia con el reflejo electoral de octubre tras la aparición de la figura de Scott Bessent.
El hecho de que el 20% de las menciones provinieran del extranjero y en otros idiomas ayudó a "blindar" la imagen presidencial. Eventos como su participación en Davos 2026 y las noticias sobre la situación en Venezuela, donde Milei mantiene una postura activa, traccionaron positivamente, según Ad Hoc. Este punto no limitó las críticas e imagen negativa sobre los conceptos de Estados Unidos (general) y “compra de tierras”. Restará esperar a febrero para ver el impacto internacional de otros encuentros del residente de Mar-a-Lago con figuras habitualmente atacadas por el mileismo como Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Las controversias en torno a su presencia en Mar del Plata y Jesús María aplacaron los efectos positivos del "Tour de la Gratitud" con una imagen digital positiva, pero más balanceada.
La negatividad estuvo muy concentrada en problemas de gestión interna y crisis específicas, con los incendios en la Patagonia a la cabeza como el "punto ciego" del mes de enero.
Las críticas sobre el accionar del gobierno nacional frente a los incendios forestales unificaron a la oposición y fue el único tema relevante donde las comunidades oficiales no lograron imponer su versión de los hechos.
Aunque en menor volumen que los incendios, temas como la discapacidad y el presupuesto universitario, en el marco del debate por el Presupuesto 2026, también continuaron generando ruido negativo y resistencia en sectores específicos.
Además, persiste un núcleo de negatividad vinculado a la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación, aunque el informe destaca que esto se vio "compensado" digitalmente por la agenda internacional y el balance sobre la temática “pobreza” terminó siendo positivo para el oficialismo.
El informe, en un plano que se expande de la exclusiva figura de Javier Milei, destaca que en la violencia y agresiones en redes sociales se ha detectado un particular crecimiento de islamofobia y antisemitismo.
La consultar expone que la conversación sobre el Islam es motorizada principalmente por la comunidad libertaria. Sin embargo, el volumen de conversación, por fuera del núcleo oficialista, se multiplicó por 10 en diciembre con respecto al promedio mensual. En consecuencia, apareció por primera vez una narrativa clara de que Argentina está “en riesgo de sufrir una invasión musulmana como Europa”.
Por el otro lado, se divide la conversación en dos narrativas generales. La primera focaliza en que los incendios fueron causados por turistas israelíes y lo vinculan al interés del gobierno en fomentar la compra de tierras por extranjeros. La segunda es enmarcar los incendios dentro del llamado Plan Andinia.
Sobre este último punto, Ad Hoc resalta que entre el 6 y el 13 de enero se dio un pico de búsquedas en Google sobre el tema y focalizado principalmente en Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. Igualmente, destacan que la discusión violenta no fue “monolítica” y que “algunos culpan a turistas israelíes sin defender la teoría conspirativa del Plan Andinia”.