Milei lo llevará a San Lorenzo

Trasladar el sable de San Martín genera polémica: “Sacarlo del Museo Histórico es como sacar la Mona Lisa del Louvre”

El Presidente de la Nación arribará a la ciudad santafesina este sábado en el marco de una actividad oficial que incluirá el traslado del arma. El historiador Alejandro Damianovich explicó varias cuestiones al respecto del caso y por qué generó tanta polémica en la sociedad.