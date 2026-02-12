Volvió a despegarse del IPC

Fuerte salto de la canasta básica en enero, que presiona sobre los umbrales de pobreza e indigencia

El costo de la canasta alimentaria trepó 5,8%, el doble del 2,9% que marcó el Índice de Precios al Consumidor. La canasta total subió 3,9% y elevó a $1,36 millón el piso para una familia tipo, dato que ata ingresos mínimos de la policía santafesina tras el decreto provincial.