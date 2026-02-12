Fuerte salto de la canasta básica en enero, que presiona sobre los umbrales de pobreza e indigencia

El número que mide cuánto cuesta no caer en la pobreza y la indigencia se movió con fuerza en enero, empujado fundamentalmente por el precio de la comida, según informó este jueves el INDEC.
El costo de la canasta alimentaria trepó 5,8%, el doble del 2,9% que marcó el Índice de Precios al Consumidor. La canasta total subió 3,9% y elevó a $1,36 millón el piso para una familia tipo, dato que ata ingresos mínimos de la policía santafesina tras el decreto provincial.
En el primer mes del año, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) saltó 5,8% mensual y la Canasta Básica Total (CBT) subió 3,9%, con variaciones interanuales de 37,6% y 31,6%, respectivamente, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
El contraste es directo con el IPC de enero, difundido el martes que marcó 2,9%, en medio de la polémica por la decisión del gobierno nacional de suspender el cambio metodológico y la consecuente renuncia de Marco Lavagna a la titularidad del organismo estadístico.
Con los números oficiales sobre la mesa se registra el mayor salto en el umbral de indigencia en un año. Además, la CBA casi duplicó a la inflación general de enero que registró el octavo aumento consecutivo, marcando su nivel más alto desde marzo del año pasado.
La clave del mes fue lo que ya había quedado marcado en el dato del IPC: alimentos y bebidas no alcohólicas lideró los aumentos con 4,7%, impulsado por subas fuertes en carnes y también un salto en verduras y frutas. Esa dinámica fue ratificada con la suspensión del cambio metodológico que mantiene con mayo peso el ponderador alimentario.
El incremento registrado en alimentos estuvo impulsado principalmente por subas en Carnes y Verduras, que además es lo que más pesa en los hogares de menores ingresos. La lista de alimentos que más aumentaron respecto de diciembre, según la lista del INDEC, ubicó en el tope al tomate redondo (92,6%), naranja (30,1%), papa (29,6%), lechuga (21,1%), manzana deliciosa (18,6%), filet de merluza fresco (12,8%), pollo entero (8,9%), hamburguesas congeladas (6%), jamón cocido (5,9%); asado (5,6%); zapallo anco (4,9%); manteca (4,6%); leche en polvo (4,3%); aceite de girasol (3,6%); cuadril (3,3%); nalga (3,3%); carne picada común (3,1%) y queso sardo (3%).
En términos de umbrales, el informe ubicó la línea de indigencia para un adulto equivalente en $201.939 y la línea de pobreza en $440.226. Un hogar de tres integrantes, marcó en enero una CBA de $496.769, y una CBT de $1.082.956.
En tanto que un hogar de cuatro integrantes que simboliza la Familia Tipo marcó una canasta alimentaria de $623.990, mientras que la total en $1.360.299. Mientras que un hogar de cinco personas, la canasta alimentaria ascendió en enero a $656.301 y la total a $1.430.735
Desde el cierre de 2025, las canastas ya venían corriendo por encima del índice general. En octubre, tanto la CBA como la CBT habían subido 3,1%, superando por primera vez en seis meses al IPC de ese mes (2,3%). En noviembre se profundizó el quiebre cuando la CBA trepó 4,1% y la CBT 3,6%, mientras la inflación fue 2,5%. En diciembre, tanto la CBA como la CBT marcaron 4,1% por sobre el 2,8% del IPC.
En la comparación de umbrales, el salto también se percibe en el bolsillo: para una familia tipo, la CBT pasó de $1.033.715,62 en enero del 2025 a $1.360.299 en enero del 2026, un aumento interanual de $326.583,38; y la canasta alimentaria subió de $453.384,05 a $623.990, completando $170.605,95 de incremento en un año.
En paralelo, el informe del INDEC tuvo impacto en la política salarial provincial. Este miércoles, tras las protestas de un sector de la policía de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó el Decreto 203/26, que dispone un ingreso mínimo garantizado para personal policial y penitenciario equivalente al valor de la CBT para un hogar de cuatro integrantes, a partir del 1 de febrero de 2026.
En sus considerandos, el decreto fundamenta que "en el marco del plan de política diferenciada, que contempla la naturaleza y condiciones del servicio de seguridad, resulta procedente disponer una garantía de ingreso para el personal institucional de la Policía y del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe, como así también instruir un estímulo a la función operativa para el personal de las fuerzas de seguridad que desempeñe tareas operativas y cumplan las funciones de chofer de automotores oficiales".