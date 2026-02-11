El consumo de servicios públicos confirma el letargo en la economía
Baja el uso de energía en producción como en hogares; se retrajo el transporte de cargas aunque subió el de pasajeros como la telefonía. Un dato significativo: menos residuos es indicador de menor consumo en los hogares.
La recolección de residuos tuvo una variación negativa del 1,7%. Crédito: Manuel Fabatía
En el undécimo mes del pasado año, el uso de servicios públicos mostró una contracción general en comparación con el año anterior, aunque se mantuvo estable respecto al mes previo. En términos desestacionalizados la variación fue nula (0,0%) respecto a octubre de 2025.
La mayoría de los sectores experimentaron caídas, con la excepción de la telefonía y el transporte de pasajeros. Electricidad, gas y agua fue el sector con la mayor baja, registrando un descenso del 6,0%. Los vehículos pasantes pagos en peajes disminuyeron un 3,7%.
Indicador sintético de servicios públicos, nivel general y sector de actividad. Crédito: Indec
A su vez el transporte de carga presentó una reducción del 3,0% mientras que la recolección de residuos tuvo una variación negativa del 1,7%. El servicio de correo mostró una baja leve del 0,8% el transporte de pasajeros registró un aumento del 0,4%. Por su parte la telefonía fue el sector con mayor crecimiento, con una suba del 1,6%.
En la variación mensual desestacionalizada (noviembre 2025 vs. octubre 2025), el comportamiento fue mixto: recolección de residuos registró la mayor caída mensual, con un -5,1%; el servicio de correo bajó un 4,1%; electricidad, gas y agua: a diferencia de su caída anual, creció un 2,0% respecto al mes anterior.
Por su parte el transporte de carga disminuyó un 1,4%; peajes descendió un 0,9%; telefonía tuvo una ligera variación negativa de 0,1%; transporte de pasajeros se mantuvo prácticamente sin cambios (-0,0%).
Finalmente, la serie de tendencia-ciclo mostró una variación negativa del 0,3% respecto al mes anterior, donde casi todos los sectores mostraron bajas, excepto telefonía que tuvo una variación positiva cercana a cero
Cómo leer la "suba" en energía
El informe del Indec no especifica las causas cualitativas exactas (como factores climáticos, cambios tarifarios o recuperación industrial) que expliquen el crecimiento mensual del 2,0% en el sector de electricidad, gas y agua en noviembre de 2025.
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Sin embargo, el contexto de ese dato para interpretar mejor ese crecimiento permite suponer que se trata de un crecimiento aislado. Aunque hubo una suba mensual del 2,0% (desestacionalizada), la tendencia-ciclo (que muestra la dirección de largo plazo filtrando irregularidades) para este sector siguió siendo negativa, con una baja del 0,4% respecto al mes anterior.
Esto sugiere que el aumento mensual podría obedecer a un factor coyuntural o irregular y no necesariamente a un cambio de tendencia consolidado.
En el contraste anual, a pesar del referido repunte mensual, el sector está muy por debajo de los niveles del año anterior, con una caída interanual del 6,0%. Cabe recordar que el rubro energía agrupa tres servicios distintos: demanda de energía eléctrica, consumo de gas natural y agua entregada a la red.