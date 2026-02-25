En el Senado

El Gobierno apura la baja de la edad de imputabilidad ante reparos por su aplicación

El bloque libertario busca sancionar en el cierre de extraordinarias la reforma al Régimen penal juvenil, con la mira puesta en el discurso del 1 de marzo. En la previa, aparecen advertencias por vacíos legales, posibles efectos no previstos y dudas sobre si hay un sistema listo para sostenerla.