Milei tiene cita en el Congreso para el domingo a las 21

El Boletín Oficial de la Nación trajo este miércoles la confirmación del horario en que el presidente Javier Milei hablará ante la asamblea legislativa para dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias en el Congreso. Será el domingo a las 21.
Expectativa por el resultado de la sesión del viernes en el Senado, donde se convertirían en ley la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil. Proa a 2027 y escenario de conflicto con los gremios.
La atribución presidencial de dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias del Congreso está prevista en el artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional. Es con el fin de dar cuenta “del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución” y recomendar “a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes”.
Como ya es costumbre en la actual gestión nacional, la exposición irá en horario central y tendrá transmisión oficial, tal como ocurrió en las dos aperturas anteriores (Milei asumió en diciembre de 2023) y en la presentación del proyecto de Presupuesto el 15 de septiembre de 2024.
El decreto 107 que confirma la invitación lleva la firma del mandatario y del Jefe de Gabinete Manuel Adorni. Hasta allí el texto oficial.
Pero para llegar al prime time del domingo faltan varios días y temas de fondo por debatir en la Cámara de Senadores que esta semana tiene el protagonismo parlamentario.
En la agenda de este viernes figuran dos de las leyes que el mandatario nacional quiere llevar a su discurso como logros absolutos de su gestión: la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil.
Ambos proyectos tienen media sanción y serán parte de una jornada que se anticipa como intensa y prolongada en la Cámara alta. Será el viernes próximo.
Antes, este jueves, está previsto debatir allí la Ley de Glaciares para que sea debatida en Diputados durante el período ordinario de sesiones; el acuerdo Mercosur-UE y la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea.
Son todos temas que forman parte de la agenda de sesiones extraordinarias que convocó Milei para febrero.
Salvo en enero, cuando no hubo actividad legislativa pero si mucho espacio para pulir acuerdos y militar los objetivos del oficialismo, las y los integrantes del Congreso compartieron un verano bien intenso.
Más allá de indicadores económicos que preocupan y reclamos pendientes de varios sectores y de algunas provincias, Milei espera llegar al domingo envalentonado por el resultado que posibilitaron propios y aliados en las comisiones (que quedaron a cargo de LLA) y en los respectivos recintos donde su partido logró una representación favorable luego de las legislativas del 26 de octubre.
Para celebrarlos habrá un asado posterior al acto protocolar.
También se espera que el domingo a la noche, el Presidente exponga el nuevo paquete de reformas que pretende poner en debate durante 2026, incluida la eliminación de las PASO, la reforma tributaria, el nuevo Código Penal y otra propuesta de Financiamiento Universitario que, apenas ingresada, fue resistida por sectores de la oposición.
Sin dudas la mirada está puesta en las elecciones de 2027 y la indisimulable apuesta de Milei a la reelección, ya no con Victoria Villarruel como compañera de fórmula.
En esa aspiración se inscribe la recién estrenada modalidad de salir al interior en el denominado “tour de gratitud” que lo llevó a Córdoba (al festival de Jesús María), a Mar del Plata (donde compartió escenario con Fátima Florez) y a San Lorenzo (para trasladar, en medio de un debate con polémica, el sable corvo de San Martín), y lo conducirá en marzo a Tucumán y luego a Mendoza.