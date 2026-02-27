Media sanción

El Senado dio el primer paso para la reforma de la ley de Glaciares

Con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, la Cámara alta aprobó en general la reforma impulsada por el oficialismo y gobernadores de provincias cordilleranas para flexibilizar el régimen vigente sancionado en 2010. El debate cruzó reproches por cambios introducidos durante la sesión, advertencias por inconstitucionalidad y defensas a la explotación de recursos bajo control provincial. Será girado a Diputados.