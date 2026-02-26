Extraordinarias

El Senado ratificó el acuerdo Mercosur-UE y designó embajador a Fernando Iglesias

Con holgura, la Cámara alta aprobó el tratado de libre comercio entre el Mercado Común del Sur y la Unión Europea, aunque no logró ser el primer país en darle el visto bueno ya que Uruguay lo hizo unas horas antes. Previamente, aprobó el pliego de Fernando Iglesias como embajadorante Bélgica y la Unión Europea.