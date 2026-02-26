La UCR nacional desembarca en Santa Fe con 5 gobernadores y más de 300 intendentes
El partido que conduce Leonel Chiarella organizó una jornada con diversas actividades. Pullaro será el anfitrión de Valdés, Cornejo, Sadir y Szdero. Amplia convocatoria con reconocidos disertantes y el cierre con participación de los rectores de la UNL y la UNR.
El convite es el viernes en la capital provincial. Foto: Manuel Fabatía
La Unión Cívica Radical ultima detalles para desembarcar este viernes en Santa Fe con la puesta en escena del llamado Encuentro Nacional de Intendentes Radicales. En la oportunidad, además de convocar a más de 300 intendentes, llegarán a la provincia cuatro gobernadores del espacio: Juan Pablo Valdés, Alfredo Cornejo, Carlos Sadir y Leandro Szdero.
Los mandatarios serán recibidos por su par Maximiliano Pullaro, que hará las veces de anfitrión junto al presidente del partido a nivel nacional e intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella y al titular de la UCR provincial, Felipe Michlig.
El gobernador Pullaro será anfitrión de cuatro pares, del mismo espacio político. Foto: Manuel Fabatía
Actividades y charlas
De acuerdo a lo informado, la jornada tendrá actividades por la mañana, al mediodía (donde se espera que hablen los citados gobernadores) y por la tarde.
“Intendentes y presidentes comunales de todo el país pondrán en común experiencias, herramientas y desafíos para seguir mejorando cada municipio con la convicción que gobernar es planificar, administrar con responsabilidad y dar respuestas concretas”, informaron en las últimas horas.
Chiarella conduce la UCR a nivel nacional. Foto: Manuel Fabatía
Tras las palabras de bienvenida, se programaron dos charlas. Abrirá “Comunicación en el mundo actual y el rol de la política local” a cargo de Rosendo Grobocopatel. Luego será el turno del economista Santiago Bulat que dará la charla “Descifrando la economía 2026”.
Para el fin de la jornada, se programó una mesa debate donde confluirán intendentes y autoridades universitarias. Bajo el nombre “Mesa La Universidad y los gobiernos locales. Herramientas para la gestión”, la actividad estará encabezada por el Rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) Enrique Mammarella y de Franco Bartolacci, Rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Michlig conduce la UCR a nivel provincial. Foto: Manuel Fabatía
Contexto político
El encuentro radical en Santa Fe se enmarca en días de intensa actividad política a nivel nacional, impulsada por el gobierno de Javier Milei y las medidas que busca aplicar, algunas de ellas vía Congreso.
Ni más ni menos, ese mismo viernes está previsto que el Senado debata los proyectos de ley que elevaron la temperatura en un verano caliente, en términos políticos: la reforma laboral y la ley penal juvenil. En la Cámara Alta, la UCR ostenta 10 bancas, dos de ellas ocupadas por los santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto.
En los planes libertarios está llegar al 1° de marzo, día de apertura de sesiones, con ambos proyectos aprobados para ser expuestos por el presidente Milei como un triunfo de volumen político. Todo lo cual, requerirá negociaciones con los distintos sectores no peronistas, entre ellos la UCR.