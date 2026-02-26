El viernes

La UCR nacional desembarca en Santa Fe con 5 gobernadores y más de 300 intendentes

El partido que conduce Leonel Chiarella organizó una jornada con diversas actividades. Pullaro será el anfitrión de Valdés, Cornejo, Sadir y Szdero. Amplia convocatoria con reconocidos disertantes y el cierre con participación de los rectores de la UNL y la UNR.