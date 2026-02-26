El gobierno celebró la aprobación del acuerdo Mercosur y la Unión Europea en el Senado

La iniciativa, resultado de 26 años de negociación, logró una mayoría amplia en la Cámara alta con 69 apoyos y apenas tres votos en contra. Los senadores que rechazaron el texto fueron Juliana Di Tullio, Eduardo Wado de Pedro y Cándida Cristina López. En el debate, el oficialismo consiguió acompañamientos de bloques diversos: La Libertad Avanza respaldó la medida en su totalidad y la mayoría del peronismo acompañó la decisión.
Durante la sesión, el oficialismo siguió de cerca el trámite parlamentario en Uruguay, donde el parlamento realizaba el mismo procedimiento. La Casa Rosada intentó adelantar la votación para ser la primera en ratificar el acuerdo entre los países involucrados, una estrategia que incluyó pedir votar en medio de la lista de oradores y que generó cruces con la oposición.
Reacciones oficiales y mensajes públicos
En redes, el canciller Pablo Quirno celebró la ratificación y destacó el trabajo del equipo que lo llevó al Congreso. “Nos comprometimos a tratarlo y aprobarlo en extraordinarias. Cumplimos. Felicitaciones y agradecimiento a nuestro equipo en el Congreso liderado por Martín Menem y Patricia Bullrich”, dijo. Y añadió que “La Unión Europea y el MERCOSUR consolidan una de las mayores áreas económicas del mundo: más de 700 millones de personas y un PBI de 22 billones de dólares” y que la ratificación permitirá a la Comisión Europea avanzar en su aplicación provisional.
Publicaciones del gobierno en redes celebrando la aprobación del acuerdo comercial.
Por su parte, el presidente Javier MiIlei replicó el mensaje en redes con el texto, “APERTURA = PROSPERIDAD. VLLC!”, replicó el presidente Javier Milei. Otros funcionarios del Ejecutivo y referentes oficialistas difundieron opiniones de respaldo: el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, retuiteó la publicación del canciller y añadió “TMAP”; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que “Argentina eligió integrarse al mundo y los argentinos podrán exportar sus productos a un mercado de 450 millones de personas. Cerrados fuimos débiles, integrados volvemos a ser grandes. Dios bendiga a la República Argentina”, dijo Manuel Adorni, jefe de gabinete.
La jefa de la bancada libertaria Patricia Bullrich destacó las oportunidades para provincias y exportadores: “Argentina y sus provincias entran a un mercado enorme y con miles de oportunidades. Presidente @JMilei, ¡estamos cambiando la historia para siempre!”, dijo la senadora.
Pasos pendientes
Luego de la aprobación, el Ejecutivo deberá reglamentar el acuerdo y publicarlo en el Boletín Oficial para que la Comisión Europea cuente con las condiciones necesarias para avanzar en su aplicación provisional y las exportaciones comiencen a gozar de las preferencias arancelarias mencionadas por la cancillería.
En paralelo, comenzó la carrera administrativa y política por promulgar, reglamentar y completar los pasos formales que permitan la entrada en vigencia del tratado entre los Estados parte.
La sanción en el Senado marca el inicio de la etapa de implementación administrativa y diplomática, mientras en el exterior los parlamentos de otros países del bloque completan sus propios trámites legislativos.