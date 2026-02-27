#HOY:

En Vivo En el cierre de extraordinarias

Doble debate en el Senado: reforma laboral y ley penal juvenil, la información minuto a minuto

Se registraban incidentes en protestas en la ciudad de Buenos Aires. La sesión está prevista que inicie a las 11 y se extienda por muchas horas. El oficialismo confía en aprobar ambos proyectos.

Por: 

El Senado debatirá este viernes desde las 11 los proyectos de reforma laboral y Ley Penal Juvenil, y el oficialismo buscará obtener su última victoria legislativa del período de sesiones extraordinarias en la antesala del discurso del domingo del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.

Según el orden de labor parlamentario se debatirá primero la reforma laboral y luego la Ley Penal Juvenil.

La información, minuto a minuto

Viernes 27.02

11:00 Comenzó la sesión

Viernes 27.02

10:30 Llegan manifestantes al Congreso

Manifestantes de izquierda y otros espacios políticos llegaban a las inmediaciones del Congreso de la Nación para protestar contra la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei.

El proyecto podría ser sancionado este viernes en la Cámara de Senadores, tras su aprobación en Diputados, la semana pasada. Se sumarán otros espacios vinculados al peronismo.

Viernes 27.02

08:30 Incidentes en Obelisco

En la previa del debate, manifestantes de izquierda y organizaciones sociales protagonizaban protestas en el centro porteño, con enfrentamientos con la policía.

Viernes 27.02

08:00 Doble debate en el Senado

El Senado debatirá este viernes desde las 11 los proyectos de reforma laboral y Ley Penal Juvenil, y el oficialismo buscará obtener su última victoria legislativa del período de sesiones extraordinarias en la antesala del discurso del domingo del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.

Ley Penal Juvenil

La reforma de la ley Penal Juvenil, aprobada el jueves último, por la Cámara de Diputados, reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y propone para los menores desde sanciones breves hasta 15 años de cárcel para los delitos graves.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, mientras para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Reforma laboral

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, tendrá un fuerte impacto en las relaciones del trabajo porque contempla profundas reformas en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y derecho de huelga en servicios esenciales.

El Senado convocó la sesión para aprobar el único cambio introducido por la Cámara de Diputados, donde se eliminó el polémico artículo 44 que rebajaba los salarios para las licencias por enfermedades o accidentes fuera del ámbito laboral.

La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, llegará a la sesión luego un día después de haber tratado los proyectos de Régimen Penal Juvenil y la reforma de la ley de Glaciares, y tras haber sancionado en diciembre las leyes de Presupuesto e Inocencia Fiscal.

#TEMAS:
Senado de la Nación
Reforma Laboral
Baja edad de imputabilidad

