Manifestantes cortan la avenida 9 de Julio a la altura del Obelisco
La interrupción del tránsito se produjo en medio de una jornada de protestas vinculadas al debate legislativo por la reforma laboral. Hubo presencia policial y tensión en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.
Una nueva protesta en el centro de la Ciudad de Buenos Aires provocó complicaciones en el tránsito y un importante despliegue de seguridad. Durante la mañana de este viernes, manifestantes se concentraron en las inmediaciones del Obelisco y bloquearon carriles clave en una de las principales arterias porteñas.
Corte en la 9 de Julio y operativo policial
La manifestación se desarrolló en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, uno de los puntos más transitados de la capital argentina. Allí, agrupaciones políticas y sociales avanzaron con un corte parcial de la calzada, lo que generó demoras y desvíos en el tránsito habitual.
La protesta se dio en el marco de una jornada marcada por movilizaciones vinculadas al tratamiento legislativo de la reforma laboral en el Senado. El reclamo reunió a sectores sindicales, organizaciones sociales y referentes políticos, que decidieron concentrarse en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.
En el lugar se desplegó un operativo de la Policía de la Ciudad con el objetivo de contener la movilización y ordenar la circulación. Según reportes de medios nacionales, se registraron momentos de tensión entre manifestantes y efectivos de seguridad, con intentos oficiales de liberar carriles clave para el transporte público.
El corte sorprendió a conductores que circulaban por la zona en horas pico, lo que derivó en demoras significativas y desvíos en calles aledañas. La interrupción también impactó en el funcionamiento del Metrobús y en la circulación en el microcentro porteño.
Protestas simultáneas y contexto político
La movilización en el Obelisco formó parte de una serie de protestas coordinadas en distintos puntos del país, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Además del centro porteño, se registraron cortes en accesos clave como la autopista Panamericana, donde trabajadores y organizaciones sociales realizaron bloqueos parciales.
Estas acciones se vinculan con el debate parlamentario de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La sesión en el Senado, prevista para el mismo día, generó convocatorias de protesta por parte de agrupaciones opositoras y sectores sindicales que rechazan el proyecto.
En paralelo, algunos reclamos también estuvieron asociados a conflictos laborales puntuales, como despidos en empresas privadas, lo que sumó adhesiones a las protestas. La combinación de demandas laborales y políticas derivó en movilizaciones simultáneas y en un fuerte impacto en la circulación vehicular.
Desde las primeras horas de la mañana se observó presencia de fuerzas de seguridad en distintos puntos estratégicos, tanto en el centro porteño como en accesos al conurbano, con el objetivo de prevenir cortes totales y garantizar el orden público.