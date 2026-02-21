Choque múltiple en la General Paz: siete autos involucrados y 12 heridos

Un choque múltiple entre siete vehículos se produjo este lunes en la avenida General Paz de Buenos Aires, a la altura de Zapiola, mano al Riachuelo, y dejó un saldo de al menos 12 personas asistidas, dos de las cuales debieron ser trasladadas a hospitales porteños. El siniestro generó un importante operativo de emergencia y demoras en la circulación.
Por causas que aún se investigan, siete vehículos colisionaron en cadena, provocando daños materiales de consideración y complicaciones en el tránsito en plena hora de circulación intensa.
Heridos y operativo de emergencia
Como consecuencia del impacto, 12 personas fueron asistidas por el SAME:
10 pacientes recibieron atención médica en el lugar.
2 personas fueron trasladadas a los hospitales Santojanni y Pirovano para una mejor evaluación.
En el operativo trabajaron cuatro ambulancias y un helicóptero sanitario, además de personal policial y de tránsito, que dispuso cortes parciales y desvíos para facilitar la asistencia y remover los vehículos siniestrados.
Tránsito y recomendaciones
El choque generó fuertes demoras en la mano al Riachuelo de la General Paz, con reducción de carriles y tránsito lento en la zona. Las autoridades recomendaron evitar el sector y optar por vías alternativas hasta la normalización total de la circulación.
Las causas del siniestro serán determinadas a partir de las pericias correspondientes, que buscarán establecer la mecánica del choque en cadena.
El nuevo accidente en una de las arterias más transitadas del área metropolitana vuelve a poner en foco la siniestralidad vial en accesos clave a la Ciudad de Buenos Aires. Mientras continúan las tareas de despeje y peritaje, el tránsito permanece afectado y se recomienda circular con extrema precaución.