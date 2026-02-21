#HOY:

Choque múltiple en la General Paz: siete autos involucrados y 12 heridos

El hecho ocurrió en la avenida a la altura de Zapiola, en el tramo con sentido al Riachuelo, uno de los accesos más transitados que conecta CABA con el conurbano bonaerense.

Un choque múltiple entre siete vehículos se produjo este lunes en la avenida General Paz de Buenos Aires, a la altura de Zapiola, mano al Riachuelo, y dejó un saldo de al menos 12 personas asistidas, dos de las cuales debieron ser trasladadas a hospitales porteños. El siniestro generó un importante operativo de emergencia y demoras en la circulación.

Por causas que aún se investigan, siete vehículos colisionaron en cadena, provocando daños materiales de consideración y complicaciones en el tránsito en plena hora de circulación intensa.

Heridos y operativo de emergencia

Como consecuencia del impacto, 12 personas fueron asistidas por el SAME:

  • 10 pacientes recibieron atención médica en el lugar.
  • 2 personas fueron trasladadas a los hospitales Santojanni y Pirovano para una mejor evaluación.
  • En el operativo trabajaron cuatro ambulancias y un helicóptero sanitario, además de personal policial y de tránsito, que dispuso cortes parciales y desvíos para facilitar la asistencia y remover los vehículos siniestrados.
.. El siniestro generó un importante operativo de emergencia y demoras en la circulación.

Tránsito y recomendaciones

El choque generó fuertes demoras en la mano al Riachuelo de la General Paz, con reducción de carriles y tránsito lento en la zona. Las autoridades recomendaron evitar el sector y optar por vías alternativas hasta la normalización total de la circulación.

Las causas del siniestro serán determinadas a partir de las pericias correspondientes, que buscarán establecer la mecánica del choque en cadena.

..Personal policial y de tránsito dispuso cortes parciales y desvíos para facilitar la asistencia y remover los vehículos siniestrados.

El nuevo accidente en una de las arterias más transitadas del área metropolitana vuelve a poner en foco la siniestralidad vial en accesos clave a la Ciudad de Buenos Aires. Mientras continúan las tareas de despeje y peritaje, el tránsito permanece afectado y se recomienda circular con extrema precaución.

