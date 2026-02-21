Choque y tragedia en barrio Los Hornos

Un hombre de 56 años perdió la vida en el Hospital Iturraspe, luego de que protagonizara un accidente de tránsito ocurrido momentos antes en barrio Los Hornos de la ciudad de Santa Fe.
Colisionaron una moto y una camioneta. El conductor del primer vehículo murió en el hospital, de un paro cardíaco. Quien manejaba el segundo fue aprehendido, por disposición del MPA.
Un hombre de 56 años perdió la vida en el Hospital Iturraspe, luego de que protagonizara un accidente de tránsito ocurrido momentos antes en barrio Los Hornos de la ciudad de Santa Fe.
El choque sucedió durante la mañana de este viernes, en el cruce de calles J. P. López y San Lorenzo, donde colisionaron una camioneta y una moto.
Por causas que se investigan, impactaron allí una Toyota Hilux gris con una Siam de 110 centímetros cúbicos roja.
En este último vehículo se conducía un hombre de 56 años, que estaba consciente y presentaba un corte en la ceja cuando llegó a la escena un patrullero del Comando Radioeléctrico, por pedido de la Central de Emergencias 911.
Una ambulancia lo trasladó hasta el Hospital Iturraspe de la capital provincial, donde poco después falleció.
Aparentemente, un paro cardíaco terminó con su vida.
A raíz del fallecimiento, el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, Ignacio Orio, dispuso que el conductor de la camioneta, de 43 años sea aprehendido.