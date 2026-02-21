#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Sobre el río Salado

Un despiste en el inicio de la Autopista Santa Fe - Rosario generó demoras en el tránsito

El siniestro se produjo sobre el mediodía.El siniestro se produjo sobre el mediodía.
Seguinos en
Por: 

Un automóvil protagonizó un siniestro vial este sábado en el kilómetro 154 de la autopista, en jurisdicción de la ciudad de Santa Fe. El vehículo despistó y terminó obstruyendo el carril derecho, lo que obligó a implementar una reducción de calzada y generó demoras en la circulación.

El hecho se registró en horas del mediodía —en un tramo de alto tránsito vehicular— y motivó la intervención de personal de seguridad y asistencia vial, que trabajó en el lugar para señalizar la zona y ordenar el flujo de vehículos.

Carril derecho bloqueado

Según se informó, el automóvil involucrado perdió el control por causas que aún se intentan establecer y quedó detenido sobre la traza, ocupando el carril derecho. Esto obligó a desviar momentáneamente el tránsito hacia el carril izquierdo, con paso alternado y circulación más lenta.

La situación generó complicaciones especialmente para quienes ingresaban o egresaban de la capital provincial, en una franja horaria de importante movimiento.

La policía controló el tránsito.La policía controló el tránsito.

Recomendaciones a los conductores

Desde los equipos que trabajan en el lugar solicitaron a los automovilistas circular con extrema precaución, respetar la señalización preventiva y reducir la velocidad al aproximarse al sector afectado.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre personas lesionadas. Las tareas de despeje y normalización del tránsito continuaban al cierre de esta edición.

Se recomienda a quienes transiten por la zona mantenerse atentos a las indicaciones del personal apostado sobre la calzada y prever posibles demoras.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Choques en Santa Fe
Santa Fe Ciudad
Estado del tránsito

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro