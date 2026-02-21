Un despiste en el inicio de la Autopista Santa Fe - Rosario generó demoras en el tránsito

Un automóvil protagonizó un siniestro vial este sábado en el kilómetro 154 de la autopista, en jurisdicción de la ciudad de Santa Fe. El vehículo despistó y terminó obstruyendo el carril derecho, lo que obligó a implementar una reducción de calzada y generó demoras en la circulación.
El hecho se registró en horas del mediodía —en un tramo de alto tránsito vehicular— y motivó la intervención de personal de seguridad y asistencia vial, que trabajó en el lugar para señalizar la zona y ordenar el flujo de vehículos.
Carril derecho bloqueado
Según se informó, el automóvil involucrado perdió el control por causas que aún se intentan establecer y quedó detenido sobre la traza, ocupando el carril derecho. Esto obligó a desviar momentáneamente el tránsito hacia el carril izquierdo, con paso alternado y circulación más lenta.
La situación generó complicaciones especialmente para quienes ingresaban o egresaban de la capital provincial, en una franja horaria de importante movimiento.
La policía controló el tránsito.
Recomendaciones a los conductores
Desde los equipos que trabajan en el lugar solicitaron a los automovilistas circular con extrema precaución, respetar la señalización preventiva y reducir la velocidad al aproximarse al sector afectado.
Hasta el momento no trascendió información oficial sobre personas lesionadas. Las tareas de despeje y normalización del tránsito continuaban al cierre de esta edición.
Se recomienda a quienes transiten por la zona mantenerse atentos a las indicaciones del personal apostado sobre la calzada y prever posibles demoras.