¿La modernización es sólo para grandes firmas?

El 90% del empleo informal se genera en las pequeñas y medianas empresas

IDESA sugiere que las micro empresas y las Pyme no pueden aplicar los convenios colectivos. Advierte que sin un "puente" que les permita modelar los salarios de convenio, más empresas estarían "empujadas" a la clandestinidad con la nueva normativa del trabajo.