Visita al Centro de Monitoreo de Visa

Milei: “Bajar impuestos y desregular es devolver la propiedad privada”

En un discurso con fuerte eje en la libre empresa, el mandatario nacional visitó las oficinas de la firma de pagos digitales. Allí comparó al Estado con un "ladrón estacionario" y aseguró que su gestión busca remover obstáculos para que el dinero "fluya mejor" entre los agentes económicos.