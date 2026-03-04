Milei: “Bajar impuestos y desregular es devolver la propiedad privada”

Javier Milei visitó este miércoles el Centro de Monitoreo de Visa Argentina y dejó un discurso con eje en inversión, competencia y libre empresa. En ese marco, aseguró que las decisiones de desregulación y baja de impuestos se traducen en un “retorno” de la propiedad privada.
El Presidente sostuvo que el sector privado es “el único generador de riqueza” y lo definió como el principal proveedor de soluciones para elevar el bienestar. En la misma línea, defendió el capitalismo de libre empresa como el invento “más revolucionario” creado por el hombre.
“Devolver propiedad privada” y la idea de un Estado que retrocede
Milei planteó que bajar impuestos, reducir la inflación y desregular forman parte de un mismo concepto. “Cada vez que bajamos impuestos y la inflación, y desregulamos, estamos devolviendo la propiedad privada”, afirmó durante la visita.
En ese tramo, volvió sobre una definición que ya había utilizado en otras ocasiones: sostuvo que los impuestos son “robo directo” y comparó al Estado con un “ladrón estacionario”. Dijo que su administración busca “correr” esa carga para restaurar reglas claras de juego.
Pagos digitales, competencia y dinero “que fluye mejor”
El mandatario también celebró decisiones empresariales vinculadas al ecosistema de pagos. Mencionó movimientos estratégicos orientados a fortalecer infraestructura, sumar tecnologías como tokenización y autenticación biométrica y acelerar soluciones para consumidores y comercios.
En su explicación, Milei aseguró que la inversión fomenta la competencia y eso deriva en mejores servicios, con un beneficio final para los usuarios. Vinculó esa lógica a un efecto macro: un sistema de pagos más eficiente permitiría que el dinero “fluya mejor” entre las personas.
El Presidente sostuvo que cuanto más barato y eficiente es el traspaso de dinero, más agentes pueden beneficiarse realizando transacciones y prestándose fondos. En contrapartida, afirmó que regular y “cercenar” el comercio encarece costos al sumar incertidumbre.
“Reglas claras” y un guiño al gabinete económico
En el cierre de su mensaje, Milei celebró que Visa haya apostado por el país y lo enmarcó en un contexto que calificó como favorable para la iniciativa privada. Atribuyó ese escenario a medidas tomadas desde el inicio de su gestión.
También destacó el “trabajo incansable” del Ministerio de Desregulación junto al Ministerio de Economía y otras áreas del Gobierno. Dijo que el objetivo es volver a un país con reglas claras y “respeto implacable” por la propiedad privada.