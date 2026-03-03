El agitado calendario de reformas estructurales que Milei le adelantó al Congreso
Ante la Asamblea Legislativa, el presidente habló de “rediseñar la arquitectura institucional de la Argentina” y anticipó “nueve meses ininterrumpidos” de debate sobre ambiciosos paquete de proyectos impulsados por cada uno de los Ministerios.
Milei esbozó una hoja de ruta legislativa que abarca a la economía, la justicia, la educación y la defensa nacional. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian.
En medio de sus intercambios con la oposición, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei adelantó lo que le espera al Congreso para este año legislativo: "diez paquetes de reformas estructurales" para que sean tratados a lo largo de estos "nueve meses de forma ininterrumpida".
En el recinto que vivió intensamente la apertura de sesiones ordinarias, Milei anunció que las reformas fueron diseñadas por cada uno de los ministerios que componen su gabinete y que tienen como objetivo último "rediseñar la arquitectura institucional de la Argentina".
En esa línea, sostuvo que "nunca el Congreso de la Nación tuvo una composición tan reformista como esta". Y señaló que "dedicaremos este año a examinar la organización jurídica e institucional que nos trajo hasta acá y construir una arquitectura nueva para los próximos 50 años con la moral occidental como política de Estado".
Milei durante la 144° apertura de sesiones legislativas en el Congreso de la Nación. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian
Así, sostuvo que "es la hora de pensar como Nación y no solo como Gobierno" a la par de "abrazar las políticas de Estado por primera vez en un siglo".
Las reformas que se vienen
El mandatario defendió a la propiedad privada como "piedra angular de toda la economía" y, desde allí, destacó que su gestión profundizará "en las reformas necesarias para salvaguardarla".
Sostuvo que los proyectos tienen como objetivo "barrer con una montaña de cadenas regulatorias y darán rienda suelta a la inversión en industrias hoy muertas, para que puedan producir, innovar y generar empleo”. Tras destacar estas aristas, adelantó: "Cada uno de los ministerios preparó paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses los presentaremos para ser tratados por este Congreso".
Gabinete de Milei durante la 144° apertura de sesiones. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian
A su vez, defendió la estrategia prevista: "Algunos dirán que es excesivo, dictatorial, o lo que fuere. Frente a esto, yo quiero señalar lo siguiente: nuestra ambición reformista no puede ser entendida como una intentona por acumular poder... porque la receta que necesita la Argentina para prosperar es la reducción del tamaño del Estado".
Y recalcó: "Es momento de crear la arquitectura institucional y jurídica para los próximos 50 años, estas nuevas reglas de juego que dejarán en el pasado, de una vez y para siempre, el proceso olvidable que ha sido nuestro último siglo de historia. Nuestro país está saliendo de la adolescencia e ingresando a la mayoría de edad, y por eso consagramos este año como el Año de la Grandeza Argentina. Esta es la propuesta para este Congreso: legislar a la altura de la grandeza".
Principales ejes anunciados
Marco legal para la explotación de recursos naturales
El Gobierno impulsará una normativa destinada a potenciar el desarrollo de los recursos naturales. “Vamos a remover los obstáculos que separan a la sociedad de su riqueza. Vamos a construir un marco legal sólido que permita el desarrollo primario en beneficio de todos los argentinos, con cuidados pero lejos de prejuicios ambientalistas absurdos”, expresó Milei.
Reforma del sistema electoral
El oficialismo avanzará con una modificación de fondo del sistema electoral, que incluirá transformaciones en su estructura y funcionamiento. Dentro de ese paquete, el Presidente planteó cambiar el esquema de financiamiento de los partidos para evitar la injerencia de “mafias y narcotráfico” en el Estado.
Reforma del Código Procesal Civil
El Poder Ejecutivo enviará al Parlamento una iniciativa para introducir cambios en el Código Procesal Civil y Comercial, en el marco de una revisión más amplia del entramado jurídico e institucional.
Reforma del Código Penal
El mandatario afirmó que es necesario “profundizar las reformas en materia de seguridad” y avanzar “sin pruritos” en la modificación del Código Penal. En ese sentido, adelantó que se incorporarán sanciones más severas y una ampliación del alcance de las penas de cumplimiento efectivo.
Desregulación económica
La Casa Rosada remitirá proyectos que, de acuerdo con Milei, permitirán “terminar con una montaña de trabas regulatorias” para liberar la actividad productiva, atraer capitales y fomentar la creación de empleo en sectores que definió como postergados.
Reforma tributaria
El Presidente señaló que impulsará una reconfiguración del sistema impositivo con el propósito de aliviar la presión fiscal. “Necesitamos menos impuestos”, sostuvo, y planteó que el esquema debe estar orientado a estimular el crecimiento.
Apertura económica y acuerdos comerciales
El jefe de Estado confirmó que profundizará la inserción internacional: avanzará en la ratificación del acuerdo con Estados Unidos, promoverá cambios en el Código Aduanero y buscará la incorporación a nuevos convenios comerciales.
Baja de retenciones
También adelantó definiciones para el campo. “Continuaremos el sistema de baja de retenciones de forma responsable y solo en la medida en que el superávit fiscal lo permita”, afirmó.
Reforma educativa
El jefe de Estado sostuvo que es necesario reformar la educación inicial, primaria y secundaria para brindar a los estudiantes herramientas que les permitan construir un futuro mejor. En ese marco, remarcó que el sistema educativo debe dejar de ser un espacio de adoctrinamiento y enfocarse en la formación y el mérito.
Transformación del Poder Judicial
Por último, Milei anticipó proyectos para que la Justicia sea “ágil, rápida, eficaz y justa”, con el objetivo de fortalecer su perfil democrático y republicano. Entre las medidas, anunció el impulso de los juicios por jurados en el fuero federal.