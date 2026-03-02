Milei abrió las ordinarias trenzándose con la oposición y anunciando más reformas

En la 144° inauguración del período de Sesiones Ordinarias de este domingo 1 de marzo, el presidente Javier Milei comenzó su alocución frente al Parlamento nacional festejando la presencia de Alberto Benegas Lynch (hijo), a quien calificó como “el máximo representante del liberalismo argentino”.
Punto seguido, se dedicó a hacer un repaso por la herencia recibida y criticó a “esos políticos de siempre”, a los que responsabilizó por el hecho de que la Argentina que recibió estuviera en “una crisis terminal, un combo que nos hubiera convertido en Venezuela”, sentenció.
“Hoy volvemos a mirar el futuro con esperanzas. Hemos dejado de sentirnos como unos perdedores y sabemos que podemos hacer a la Argentina grande nuevamente”, predijo. En ese marco, habló “del período de sesiones extraordinarios más exitoso de nuestra historia, cumpliendo con todas las promesas de campaña”.
Repaso con chicanas
El primer magistrado celebró la aprobación del “primer presupuesto sin déficit fiscal, libre de default en cien años”, al mismo tiempo que aseguró que “se terminó con el endeudamiento inmoral que les pasaba la cuenta a las generaciones futuras”, lo mismo afirmó de la emisión monetaria.
“Todo esto lo hicimos sin subir impuestos” porque “el ajuste tenía que hacerlo la política”, refrendó antes de iniciar un enfrentamiento con las bancadas de la oposición dura que englobó a kirchneristas e integrantes del Frente de Izquierda de los Trabajadores.
“Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes, aunque no les guste”, chicaneó desde el estrado central ubicado en el recinto de la Cámara de Diputados. Posteriormente se dedicó a remarcar que “sancionamos la ley de inocencia fiscal y los argentinos han vuelto a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.
En medio de gritos y cruces acusatorios, Milei devolvió las diatribas hacia su persona al decir: “Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos en los bolsillos ajenos”.
La presentación tuvo momentos efusivos contra la oposición. Reuters.
Algunos legisladores le gritaron “delincuente” y él les apuntó diciéndoles que “sigan con las operaciones que los voy a buscar cuando caigan en la Justicia por mentirosos”. Milei intentó continuar refiriéndose a la baja de imputabilidad de los menores y nombró a Patricia Bullrich en una frase: “Ahora senadora, el que las hace las paga”, expresó sonriente.
En el furor de las provocaciones de los opositores duros que le gritaban “fascista”, el jefe de Estado respondió: “A ver ignorantes, la justicia social es un robo e implica un trato desigual frente a la ley, y está precedida por un robo, manga de ladrones ¡delincuentes!”, les gritó desaforado.
En otro momento, cuando le nombraron la causa por la criptomoneda Libra los objetó. “Sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos, sabe que los audios son falsos, que el que declaró ya dijo que era todo mentira, pero sigan así ustedes, sigan mintiendo manga de ladrones, manga de chorros, por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, va a seguir presa por el memorándum de Irán , va a seguir presa por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”, bramó mientras que desde las bancas y los palcos sus funcionarios volvieron a corear: ‘Presidente, presidente, presidente...”.
En la continuidad del accidentado discurso, el mandatario defendió la nueva ley laboral y se dirigió a los bloques contrarios a su modelo. “Que alergia les tienen a los datos, el desempleo bajó, dedícate a recitar poemas y a hablar de los datos no porque de eso no sabés nada”, le arrojó a uno de los legisladores. “Dejá de mirarte al espejo (Germán) Martínez, los chorros son ustedes”, le espetó al jefe de bloque de Unión por la Patria.
El Congreso escuchó al presidente Milei en la apertura de sesiones. Reuters.
Con la figura de la titular de la Cámara alta y vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel y su par de Diputados, Martín Menem, Milei mencionó que “esta semana nos convertimos en el primer país en la región en promulgar el acuerdo Mercosur-Unión Europea”, y resaltó el hecho de “que se logró un acuerdo comercial con EEUU luego de 21 años, después de aquel famoso autosabotaje que trágicamente ha sido festejado por nuestra dirigencia. Aún resuena en nuestras mentes la voz de Hugo Chávez diciendo, ALCA, ALCA, ALCA ¡al carajo!”, recordó. Con el trasfondo de los fuertes intercambios con la oposición -que nunca cesaron- el Presidente declaró que “es hora de volver a abrazar la moral como política de estado. Luego de décadas perdidas y generaciones que han visto como sus hijos vivían cada vez peor hemos venido a determinar que esta miseria decadente se terminó. A partir de ahora, y por voluntad de los argentinos que así lo expresaron en las urnas, tenemos la fuerza para empezar un nuevo capítulo de la historia argentina”, postuló.
Pettovello, Quirno, Caputo y Diego Santilli, parte del gabinete en primera fila. Reuters
“En nuestra visión existe un claro orden de mérito, en primer lugar, están, la ética y la moral en base a los valores de occidente, esto es la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos y los valores judeocristianos”, expuso, e inmediatamente respondió a los que lo seguían acusando de fascista: “Dale, los fascistas son socialistas que entendieron que el camino no era la violencia, por lo menos sé menos bruto y andá a estudiar. Es más, en un libro que se llama La Doctrina del Fascismo estos personajes siniestros decían, nada fuera del Estado, todo dentro del Estado y nada contra el Estado ¿qué tiene que ver eso conmigo? Tiene que ver con ustedes que estaban inspirados en un fascista…” apuntó en referencia a Juan Perón.
Enojado, pero en un ida y vuelta que infirió que lo favorecía, Javier Milei retomó su discusión con los legisladores antilibertarios. “De nuevo, vayan y miren los números, yo sé que ustedes suman con dificultad. Les cuento que la tasa de desempleo cayó a pesar de que aumentó la oferta, quiere decir que aumentaron los puestos de trabajo más que lo que aumentó la oferta. Sería divertido poder debatir con ustedes, pero si supieran algo, pero qué puedo esperar de ustedes que en el último gobierno emitieron 28 puntos del PBI, tres en el último año para ganar una elección”, aseveró.
En su extensa presentación, el Presidente cuestionó la denominada doctrina Zaffaroni, la política de entrega de planes sociales y empleo público “en la que la pobreza no paraba de crecer”. A la vez, defendió la gestión de Sandra Pettovello en Capital Humano y la del ministro de Economía Luis Caputo atacando sistemáticamente las regulaciones estatales y las empresas que debían ser sostenidas por la administración pública con impuestos y emisión “porque eran deficitarias”. Habló de “personas siniestras, muchas de ellas golpistas que, en nombre de la defensa de la industria nacional, bajo la pátina de un nacionalismo de pacotilla, defienden el proteccionismo y el control de capitales con su consecuente brecha cambiaria”, señaló.
Sin dudarlo, el titular del PEN lanzó críticas por los 23 ministerios que llegó a tener el gobierno del Frente de Todos, ironizando que eso es “bien de comunistas”. Asimismo, se refirió a una Argentina que estuvo aislada y que por eso tuvo una economía “pobre y frágil”. Potenciando la apología en torno a su gestión destacó la baja del gasto, del déficit cuasifiscal y de la inflación, haciendo foco en el proceso de recomposición de reservas del Banco Central para que los pesos tengan respaldo, “pese al pago de deuda en dólares, cash, sin tener acceso a los mercados internacionales de crédito”, reconoció. “Gracias Santiago Bausilli por salvarnos de la hiperinflación, gracias Pablo Quirno por semejante diseño institucional con el que estabilizamos las economías sin expropiar, sin hacer Plan Bonex, sin controles de precios, sin represión, todo a libre mercado”, declamó.
Lorenzetti, Rosatti y Rosenkrantz, los ministros de la Corte Suprema. Reuters.
En otro de los cruces con la oposición Milei dijo: “Devaluaron ustedes. Nosotros sinceramos el desastre que ustedes dejaron”. Luego elogió las políticas de seguridad de su administración. El jefe de la Casa Rosada reiteró sus desavenencias con los empresarios de Techint, Paolo Rocca y de Aluar-Fate, Javier Madanes Quintanilla, al expresar: “¿Les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero 4 mil dólares cuando se paga u$s 1.400, y que si no se accede a dicho caprich, se amenaza con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado?”, preguntó sarcástico.
En otro pasaje de la exposición, Milei le manifestó al bloque que responde al cristinismo: “Kukas, yo les voy a avisar algo ¿saben qué? Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar, y a la gran mayoría les encanta verlos llorar. Ustedes son muy divertidos para el debate, tienen todo el pasado por delante”, articuló, y dirigiéndose a Juan Grabois dijo sin titubeos, “parece que se enojó el oligarca disfrazado de pordiosero”. Tras ello continuó destacando la renovación de la currícula educativa, la performance de YPF y Aerolíneas Argentinas bajo su mandato, al igual que exaltó la alianza estratégica con los Estados Unidos diferenciándose de las relaciones del gobierno de CFK con los iraníes, ahora bajo fuego de la Casa Blanca e Israel.
Bullrich fue elogiada varias veces por Milei. Reuters.
Tiempo de reformas
Con una afilada defensa de la propiedad privada y el libre mercado, el presidente Milei adelantó que presentará en el Parlamento diez reformas durante nueve meses de manera ininterrumpida, que forman parte de modificaciones estructurales que tienen por objetivo rediseñar la arquitectura jurídica e institucional del país.
Entre ellas figuran la reforma del Código Civil y Comercial; Código Procesal Civil y Comercial; Reforma Tributaria; Código Aduanero; marco normativo para el desarrollo primario de los recursos naturales; Reforma Electoral; Código Penal; impulsar juicios por jurado con otros cambios en el Poder Judicial; Educación Inicial, Primaria y Secundaria y la modernización de las Fuerzas Armadas.