Mayo será un mes clave para la inflación

Es una bendición debatir sobre la estanflación en la Argentina

Hay evidencias para señalar el riesgo y también para apuntar su transitoriedad en el cambio de modelo. En los términos del gobierno, las manufacturas industriales protegidas no sobrevivirán sin adaptarse. El BCRA acumula reservas. La semana podría llegar con bajas en las tasas de descubierto.