Es una bendición debatir sobre la estanflación en la Argentina
Hay evidencias para señalar el riesgo y también para apuntar su transitoriedad en el cambio de modelo. En los términos del gobierno, las manufacturas industriales protegidas no sobrevivirán sin adaptarse. El BCRA acumula reservas. La semana podría llegar con bajas en las tasas de descubierto.
Luis Caputo y un rumbo que resiste los cuestionamientos.
A fines del 2023 el colectivo argentino, con 44,7% de pobreza según la UCA a noviembre de ese año, le entregó la conducción del país a un desconocido que alegaba poder gestionar una salida. Fue la sorpresiva alternativa a un camino cuyas evidencias señalaban con toda claridad, hasta allí, una catástrofe socioeconómica.
Para aquel mes, la inflación (antes de la devaluación de diciembre) viajaba al 160,9% interanual, las reservas internacionales netas del Banco Central eran de US$ -11 mil millones y el déficit cuasi fiscal acumulaba 10 puntos del PBI (el equivalente a 4 bases monetarias). El déficit financiero del Sector Público Nacional fue de $ 8.737.137 millones, equivalentes al 4,6% del PBI.
La industria "funcionaba" con US$ 45 mil millones de insumos importados impagos, sin los cuales se habría detenido completamente. Con cepo, la brecha del dólar iba de $360 a $800, mientras los amigos del poder hacían obscenas diferencias bajo la selectiva prescindencia de la autoridad monetaria y una aduana.
En las últimas horas, economistas y algún banquero han apurado un justo debate sobre la estanflación: recesión con inflación. El IPC viaja hoy -al menos hasta abril- al 2,5% promedio, mientras la industria manufacturera acumuló -0,8% en 2025 y el consumo masivo creció apenas 2,5% respecto de un 2024 de bajo nivel.
La cerrada planta de Fate ocupaba a 920 operarios en San Fernando.
Sufren los sectores de mayor mano de obra en un país con precios altos, que debate el cierre de 22 mil empresas. El economista Fernando Marull explicó que se trata de firmas que dejaron de hacer aportes a las ART , mientras el trabajo independiente crece incluso en ocupación industrial. Sugiere que es un deterioro de la calidad de la ocupación, pero no de la actividad económica.
Así se replica que el Estimador Mensual de la Actividad Económica haya subido 4,4% durante 2025. En diciembre el indicador registró un incremento de 3,5% en comparación con el mismo mes del año anterior y aumentó 1,8% respecto de noviembre. El componente tendencia-ciclo tuvo una variación positiva de 0,3%.
Los insultos empobrecen
La conversación pública de calidad -que es parte de la institucionalidad de la República- se degrada con los insultos presidenciales a empresarios. Las flacas voces opositoras que comparan el presente con los últimos datos de 2023, pretenden que la anabolización de aquel ciclo de Alberto Fernández y Sergio Massa no era una atrofia con síntomas de necrosis.
No es bueno que el gobierno nacional no tenga contrapesos políticos de calidad; tampoco que deje de argumentar sobre lo que viene en la Argentina. Sobre todo cuando debatir desafíos reales en comparación con el escenario previo a los comicios presidenciales, es un capital político de la gestión. Uno que está "en desarrollo".
El gobierno de Santa Fe, sin omitir la prudencia fiscal, encara políticas de asistencia crediticia a Pymes, las promueve ante los nuevos "motores" del litio, el cobre, el petróleo o el gas. Invierte en infraestructura, como no lo hace Nación, que además le debe dinero -mucho- a la provincia. Pero la Casa Gris no maneja la macro.
En Nación admiten bajas por fuego propio; el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Natalio Grinman, reconoció tras reunirse con Manuel Adorni, que no todos sobrevivirán pero que el camino es el correcto.
El gobierno nacional acaba de anotarse triunfos políticos relevantes: la reforma laboral y los acuerdos del Mercosur con la UE y del país con Estados Unidos. Además el RIMI llega con beneficios fiscales para Pymes, que se suman a las inversiones del RIGI. Quedan por delante -en los propios términos de la Casa Rosada- más reformas fiscales y la previsional.
El Senado ratificó la reforma laboral impuelsada por Milei.
Economía espera responder las críticas sobre la estanflación en junio, menos por una suba de actividad fabril que por una nueva tendencia a la baja en los datos de la inflación. La tolerancia social es decisiva para la Casa Rosada.
Para entonces habrá quedado atrás el pass through (pase a precios) por la dolarización de carteras -unos US$ 35 mil millones según el BCRA- previa a los comicios del año pasado, cuando los agentes económicos temieron el retorno electoral hacia el modelo de economía cerrada del kirchnerismo.
Llegan dólares…
A la macro, la agroindustria le aportaría, con clima y mercados a favor, hasta US$ 34.800 millones este año. Y llegarán entre US$ 5 mil y US$ 10 mil millones de inversiones a Vaca Muerta y la minería. El Banco Central de la República Argentina compró US$ 2.712 millones (aquí la crítica opositora que se desvanece) en lo que va del año 2026.
El viceministro, José Luis Daza, y el director del BICE, Martin Vauthier, está en Washington para destrabar US$ 1.000 millones del FMI.
El trigo aportó dólares extraordinarios por exportaciones en el inicio del 2026.
El debut del Bonar 2027 fue exitoso en dos emisiones por US$ 250 millones con tasas del 5,9%. El renunciado secretario de Finanzas, Alejandro Lew, parece haber encaminado la decisión de Luis Caputo de buscar en el mercado interno una financiación más barata de la que podría obtener en el internacional, en el marco de un Riesgo País que persiste por encima de los 500 puntos.
Así como piensa en los "dólares del colchón", Economía apunta a inversores locales, para acumular hasta US$ 2.000 millones en licitaciones quincenales como la de esta semana que finaliza, como parte de los recursos con los que piensa afrontar vencimientos por US$ 4.900 millones a mediados de año.
En el diseño, la estrategia oficial se basa en ofrecer en tramos menores el nuevo bono, con un cupón del 6% anual y amortizaciones mensuales desde fines de marzo próximo hasta el vencimiento en octubre de 2027, antes del fin del mandato de Milei.
…¿bajan las tasas?
En cuanto a la deuda en pesos, Finanzas adjudicó $6,74 billones, por debajo de los vencimientos de $7,2 billones, con un roll over del 93,3%. Fue una decisión estratégica, ya que el gobierno había recibido ofertas por $ 8 billones.
De esta manera Economía, que venía "secando la plaza" tomando en las últimas dos rondas más deuda que los montos en vencimiento, cambió de estrategia y soltó unos 460.000 millones de pesos al mercado; es lo que van a caer los depósitos en pesos del Tesoro en el Banco Central.
En lo inmediato, Economía no emitió deuda a tasa fija (Lecap) y el 97% de la colocación de la semana se concentró en instrumentos que actualizan por inflación (CER). Mientras tanto, más liquidez en el sistema y tasas en retroceso explican en parte por qué el dólar frenó una caída inédita cuando el Banco Central venía comprando divisas.
Federico Furiase, el nuevo secretario de Finanzas, posteó que "La deuda en moneda local (con la capitalización de intereses) consolidada (Tesoro + pasivos remunerados en $ del BCRA) con privados se ubicó en 11,8% del PBI en enero 2026, por debajo del promedio 2025 de 12,7% y de la herencia recibida de 27% en diciembre 2023.
Federico Furiase, nuevo secretario de Finanzas.
"Suponiendo tasa real de 7,5% y crecimiento económico de 4,5%, el superávit primario requerido para mantener el ratio en 11,8% es de 0,3% del PBI, bien por debajo del superávit primario 2025 de 1,4% del PBI y del estimado para 2026 (1,4%)".
Traducido por Felipe Nuñez, eso significaría que, "con un roll over del 100% y crecimiento del 4,5% del PBI, la oferta de bonos en pesos se va a desplomar y vamos a tener un exceso de demanda de bonos. Esto implica que vamos a observar una compresión de tasas reales (por relación deuda/pbi derritiéndose) y nominales por desaceleración de la inflación".