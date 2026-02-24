La cadena agropecuaria registró un
nivel de actividad récord en enero
Las exportaciones de trigo y las labores de la cosecha gruesa marcaron la diferencia. La faena bovina decrece por productores incentivados al “engorde”. Es una de las razones del encarecimiento al mercado interno.
La reciente cosecha de trigo, dato saliente de la actividad.
El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR) elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, correspondiente a enero de 2026, destaca que el sector alcanzó un máximo histórico gracias al impulso de una cosecha récord, a pesar de ligeros retrocesos en la agroindustria y las exportaciones mensuales.
Los datos revelan un crecimiento mensual del 1,2% e interanual del 13,3%, sustentado principalmente por el excelente desempeño de los cultivos de invierno y las exportaciones de trigo.
“El campo” -mientras el país espera los nuevos drivers de la economía desde el petróleo y la minería- sigue siendo el motor principal de la actividad en la Argentina. Y tracciona por estas horas dólares del trigo -en marzo arranca la liquidación de divisas por la cosecha gruesa- para favorecer el esquema oficial de compra de divisas.
La actividad crece gracias al trigo y las labores de la cosecha gruesa.
Los números de la entidad rosarina también revelan la dinámica de la carne vacuna, de alta incidencia en la inflación interna. Los stock ganaderos han comenzado a preservarse para la apertura exportadora, y eso se nota en la dinámica de precios internos encarecidos y consumos alternativos de aves y cerdos.
Series con variación positiva
De las 12 series que componen el Índice, siete registraron una variación mensual positiva y cinco marcaron un retroceso en el período de referencia. Entre las primeras se encuentran las siguientes:
• Avance de labores agrícolas (+2,8%): Fue la serie que más impulsó al índice general. Este crecimiento se dio en un contexto de producción récord de cultivos de invierno, finalización de la cosecha de trigo y cebada, y un avance importante en la cosecha de girasol.
• Molienda de cebada (+3,3%): Registró un fuerte incremento mensual.
• Molienda de girasol (+2,2%): Avanzó respecto al mes anterior al inicio de una campaña que promete valores históricos.
• Molienda de trigo (+1,2%): Mostró un buen desempeño gracias a la abundante cosecha recolectada.
• Faena de porcinos (+1,1%): Continuó su avance firme, alcanzando nuevos máximos y consolidándose como alternativa de consumo.
Los biocombustibles siguen lejos de sus mejores niveles de producción.
• Producción de biodiesel (+0,9%): Se estimó un aumento tras el restablecimiento del corte obligatorio del 7,5% en gasoil.
• Producción de leche (+0,4%): Mantuvo una tendencia alcista, hilando 22 meses consecutivos de crecimiento a pesar de los bajos precios internacionales.
Series con variación negativa
• Exportaciones (IACA - Agroexportación) (-3,7%): Fue el rubro que más cayó, debido a menores envíos de los complejos soja y maíz, lo cual no pudo ser compensado por el excelente desempeño del trigo, la cebada y el girasol.
• Molienda de soja (-3%): Retrocedió debido a que gran parte de la cosecha se exportó como grano sin procesar en los meses previos, dejando menor disponibilidad para la industria.
• Producción de bioetanol (-2,7%): Se estimó una merma mensual significativa en su elaboración.
La faena cae porque los ganaderos están "engordando" camino a las exportaciones.
• Faena aviar (-1,2%): Disminuyó debido al freno productivo transitorio de algunas plantas industriales.
• Faena de bovinos (-0,9%): Marcó su sexta caída consecutiva, explicada por una retención de animales para agregarles más kilos (engorde) y un stock ganadero aún afectado por la sequía previa.
Primarias y exportaciones
“En términos interanuales, la producción primaria y las exportaciones sostuvieron el crecimiento del índice, compensando la leve contracción de la actividad agroindustrial. El subíndice IACA-Cultivos registró una suba del 18,9% respecto de enero de 2025, asociada al avance de la cosecha fina y a una mayor producción de girasol.
“Por su parte, el subíndice de agroexportación mostró un incremento interanual del 10,7%, impulsado por mayores volúmenes exportados de trigo, cebada y girasol y por la evolución de los precios de exportación de la carne”.
El portal BCR+ destacó que “en sentido contrario, el subíndice IACA-Agroindustrial presentó una disminución interanual del 0,5%, debido principalmente a menores niveles de faena bovina y de molienda de soja, que no lograron ser compensados por el incremento en la faena de porcinos, la molienda de girasol y la producción de leche”.
El subíndice de agroexportación “mostró una contracción mensual del 3,7%, luego de seis meses de crecimiento acumulado del 30%. La caída respondió principalmente a menores exportaciones de soja y maíz, mientras que los complejos trigo, cebada y girasol registraron elevados volúmenes de embarques en el mes”.