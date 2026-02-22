Exportaciones en riesgo

Santa Fe impulsa un frente para frenar el bloqueo europeo al biodiésel

Provincia canaliza, junto al sector privado y a través de Cancillería, un planteo ante la Comisión Europea en la OMC para evitar un virtual bloqueo por el que se estiman pérdidas de hasta US$ 350 millones con impacto en el empleo local, en medio de una semana de definiciones por el acuerdo Mercosur–UE y el pliego del embajador en Bruselas en el Senado.