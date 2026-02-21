La más alta de las últimas 10 campañas

El girasol bate registros: proyección de 7,2 millones de toneladas a nivel nacional

La campaña girasolera 2025/26 proyecta una producción récord de 7.200.000 toneladas a nivel país, la cifra más alta de la última década. El crecimiento responde a la expansión de la superficie implantada y a condiciones climáticas favorables, que acompañaron el desarrollo del cultivo en distintas regiones productivas.