Historias que no son mías

Resistir bajo el cielo: lluvia y esperanza en un tambo de Nuevo Torino

Tras semanas de incertidumbre, la lluvia trajo alivio a una familia tambera del centro norte santafesino. Tres nacimientos en pocas horas reforzaron la convicción de que, aun en tiempos adversos, el campo encuentra motivos para seguir.