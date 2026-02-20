Región núcleo

Más de 60 mm en una semana cambian el escenario, aunque 400.000 hectáreas fueron castigadas

Tras semanas de marcada restricción hídrica, la región núcleo recibió en siete días un promedio de 64 milímetros que modificó el panorama productivo. Sin embargo, el alivio llegó acompañado de tormentas severas con ráfagas intensas y granizo que afectaron unas 400.000 hectáreas, especialmente en el centro-sur santafesino y el sudeste cordobés. El cambio marca un punto de inflexión para la soja, aunque con daños significativos en distintas zonas.