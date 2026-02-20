Calendario 2026 de vacunación antiaftosa en Santa Fe: fechas, cambios y recomendaciones

El presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Santa Fe, Andrés Maurino, brindó detalles a Campolitoral sobre el calendario 2026 de vacunación contra la fiebre aftosa, que comenzará el 2 de marzo en toda la provincia.
La nueva campaña presenta modificaciones en el cronograma y una estrategia sanitaria renovada, orientada a fortalecer la inmunidad del rodeo y modernizar la identificación del ganado.
De acuerdo con la información oficial disponible hasta el momento, el cronograma establecido para la provincia es el siguiente:
-Primera campaña: del 2 de marzo al 30 de abril de 2026.
-Segunda campaña: del 8 de junio al 10 de julio de 2026.
“La primera campaña arranca el 2 de marzo y va a durar 60 días, en los cuales se van a vacunar todas las categorías”, explicó Andrés Maurino, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Santa Fe.
El profesional señaló que este año el calendario presenta un adelanto respecto de campañas anteriores.
“Con los programas que se venían implementando en la provincia de Santa Fe, la campaña se adelantó. En general, el inicio era a mediados de marzo, y se venía solicitando mantener esas fechas debido a las altas temperaturas que se registran en esta época del año".
"En particular en Santa Fe, donde existe una cuenca lechera rodeada de bovinos lecheros. Allí el estrés calórico —sumado a otros factores— siempre representó una dificultad para el manejo sanitario”, explicó el veterinario.
Maurino detalló que la propuesta original del Senasa era adelantar aún más la campaña. “El primer proyecto preveía iniciar los primeros días de febrero, pero finalmente se logró postergar el comienzo para marzo”, comentó.
La campaña tendrá una duración total de dos meses. En la primera etapa se vacunarán todas las categorías bovinas, mientras que la segunda, que habitualmente se realizaba en octubre, este año se llevará a cabo en junio y se extenderá por un mes.
“La única categoría que se va a vacunar en esa instancia son los terneros y terneras”, precisó Maurino, quien destacó que este nuevo esquema marca “el inicio de una transición”, ya que algunas categorías menores pasarán a recibir una sola vacunación anual.
Entre las principales novedades de la campaña 2026, se destaca también la implementación de nuevas medidas de identificación ganadera. “Esta será una campaña bisagra entre una estrategia y otra”, señaló Maurino, al explicar que durante este período puede haber dificultades para identificar correctamente los terneros según la cantidad de dosis recibidas.
El titular del Colegio subrayó la importancia de garantizar que todos los terneros completen las dos dosis requeridas al finalizar la segunda campaña. “Eso asegura una buena cobertura inmunitaria y permite mantener tranquilo al productor con un nivel inmunitario suficiente para afrontar cualquier desafío ante la ocurrencia de algún brote”, indicó.
Además, adelantó que se comenzará a implementar un nuevo modelo de identificación ganadera. “A partir de ahora los animales deberán ser caravaneados e identificados antes de cualquier movimiento, como parte de un sistema que busca fortalecer la trazabilidad y el control sanitario”, explicó el veterinario.
En relación con la evolución de la fiebre aftosa en la región, Maurino destacó que la enfermedad se encuentra controlada gracias a las estrategias de vacunación sostenidas en el tiempo.
“La aftosa ha sido controlada mediante los programas que se han implementado; en Argentina no se registran casos desde 2011”, señaló el presidente del Colegio.
El profesional resaltó el valor del modelo sanitario participativo que distingue a la provincia. “En Santa Fe, los productores eligen a su propio médico veterinario, quien asume la responsabilidad sanitaria del establecimiento. Esa relación de confianza ha permitido que las campañas se desarrollen siempre con muy buenos resultados”, explicó.
De cara al futuro, Maurino indicó que el sector se encuentra en una etapa de análisis sobre la continuidad del esquema actual. “Está en debate si el plan de aftosa se mantendrá con vacunación permanente o si, reforzando las estrategias de control y vigilancia, podría evaluarse en algún momento un retiro progresivo de la vacuna”, sostuvo.
En ese sentido, recordó que Brasil fue declarado libre de fiebre aftosa sin vacunación el año pasado, marcando una tendencia regional.
“Santa Fe tiene una estructura sanitaria muy sólida, con una red activa entre productores y veterinarios, lo que permite detectar rápidamente cualquier eventualidad. Eso nos da la base para seguir avanzando en el control y, analizar la posibilidad de una nueva etapa del plan”, concluyó.