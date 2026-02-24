Fisfe señala la "grave crisis que atraviesa la industria manufacturera santafesina"

El Consejo Directivo de FISFE "alerta sobre la grave crisis que atraviesa la industria manufacturera en Santa Fe", mediante un comunicado de prensa que a continuación se reproduce.
Los industriales de la provincia describen "el proceso de desindustrialización" y la caída de la actividad del 9,8% interanual, con bajas en el 68% de las ramas industriales. En 2025 se perdieron 292 industrias y más de 7.700 puestos de trabajo.
Indica que en su reunión del lunes 23 de febrero, "los distintos centros, cámaras y empresas socias" de la Federación Industrial de Santa Fe "señalaron las crecientes dificultades para mantener plantas operativas y preservar puestos de trabajo en amplios sectores productivos" que vive el sector.
"La combinación de altas tasas de interés que encarecen el financiamiento, apreciación cambiaria que abarata los productos importados y un mercado interno debilitado por bajos ingresos resulta en una ecuación de alta complejidad para la industria", advierte.
"Los datos del último informe de la Federación dan cuenta del escenario: en diciembre de 2025 se registró una caída de la actividad del 9,8% interanual, donde el 68% de las ramas industriales presentó caída en su nivel de producción. Adicionalmente, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, se perdieron 292 industrias y más de 7.700 puestos de trabajo industriales en la provincia, lo que representa una baja del 4,9% y 5,6%, respectivamente", enumera.
Expresa que esas cifras "reflejan un proceso de desindustrialización que pone en riesgo la subsistencia del entramado productivo local" y destaca que "en provincias como Santa Fe, donde la industria es uno de los motores principales de la economía, el deterioro de la producción conlleva un efecto negativo multiplicador que impacta de manera directa en otros sectores, amplificando la gravedad del deterioro de la actividad económica".
La entidad "manifiesta su preocupación por los sectores más afectados y por la sostenida pérdida de empresas y empleo industrial; y remarca la urgente necesidad de implementar una política industrial a nivel nacional que propenda a facilitar la inserción inteligente en los mercados globales, defender los sectores industriales transables de la competencia desleal, igualar las condiciones de competitividad (costo logístico, financiamiento productivo, costo impositivo y laboral no salarial) y generar las condiciones para la reactivación del mercado interno, con el objetivo de preservar e incrementar nuestro tejido productivo y generar más empleo privado formal".