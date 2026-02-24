Duro comunicado

Fisfe señala la "grave crisis que atraviesa la industria manufacturera santafesina"

Los industriales de la provincia describen "el proceso de desindustrialización" y la caída de la actividad del 9,8% interanual, con bajas en el 68% de las ramas industriales. En 2025 se perdieron 292 industrias y más de 7.700 puestos de trabajo.