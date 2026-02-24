Argentina presenta costos comparativos altos en varios rubros agroindustriales
Además de soportar en las retenciones una carga fiscal, que sus competidores no padecen, existen mayores precios en varios rubros decisivos para quienes invierten y trabajan en el país, según un informe Ieral/Fundación Mediterránea.
Como si las retenciones no fueran suficientes, "el campo" padece mayores costos comparativos.
Un informe de la Fundación Mediterránea que analiza la competitividad de Argentina en la producción de granos mediante una comparativa internacional de precios, reveló que la producción nacional es más cara en costos estructurales y logística y es más competitiva en ciertos insumos y maquinaria de cosecha.
El estudio, que lleva las firmas de Franco Artusso y Valentino Costamagna, evalúa el costo de insumos básicos como fertilizantes y herbicidas, además de considerar el gasto en maquinaria agrícola y transporte de carga. Los datos contrastan la situación local con mercados clave como Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos para determinar ventajas económicas.
Se destaca que, mientras algunos químicos son más accesibles en Argentina, otros rubros como el gasoil y los tractores presentan precios superiores al promedio regional. En conjunto, los analistas ofrecen una visión técnica sobre la rentabilidad del sector agropecuario frente a sus competidores globales.
El análisis del Ieral/Fundación Mediterránea se propone ir incluso más allá del peso del Estado, que mediante los impuestos sigue siendo alto: representan el 56,3% de la renta agrícola según el último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina.
La "mochila fiscal", un costo que los competidores argentinos tienen pero sin contar las retenciones.
Artusso y Costamagna recuerdan que “el sector agropecuario presenta serias desventajas en la comparación internacional por el lado de los ingresos, puesto que ninguno de sus competidores castiga la exportación de granos y derivados con impuestos a la exportación (“retenciones”). Sin embargo, existe mucha menos evidencia sistemática sobre el posicionamiento relativo del país en materia de costos”.
Los costos estructurales
Basado en el relevamiento de precios de insumos, transporte y maquinaria (con valores referidos al período diciembre 2025 - enero 2026), la competitividad de los costos agrícolas argentinos muestra un panorama mixto respecto a la región.
El "semáforo de costos" muestra los rubros en los que la Argentina puede mejorar su competitividad.
Argentina es más cara en costos estructurales y logística. De hecho el gasoil (grado 2) en Argentina es un 21,4% más caro que el promedio de los países relevados. Con un precio de 1,3 US$/litro; supera a Brasil (1,1), Paraguay (1,0) y EE.UU. (0,9).
A su vez en materia de fletes, el transporte de granos (400 km) es más costoso en Argentina (30,2 US$/ton) comparado con Brasil (20,6 US$/ton) y Paraguay (24,0 US$/ton).
Más competitiva
Pero a su vez, según el estudio, la Argentina es más competitiva en ciertos insumos y maquinaria de cosecha. Argentina muestra precios más bajos que el promedio en urea granulada (-12,9%), fosfatos (monoamónico y diamónico) y fungicidas (-13%).
A diferencia de los tractores, las cosechadoras resultaron ser más baratas en Argentina (-8,2% respecto al promedio), con un valor de US$ 597.285 US$ frente a los US$ 703.923 de Brasil.
Así, en la comparación directa con sus vecinos, Argentina tiende a tener costos más altos en la mayoría de los rubros. El informe destaca que Brasil presenta menores precios que Argentina en el 54% de los productos analizados, y Paraguay en el 62% de los mismos.