#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
23 de febrero

Día del Tambero: homenaje a quienes sostienen la lechería argentina los 365 días del año

Cada 23 de febrero se celebra en Argentina el Día del Tambero, en homenaje a quienes, con esfuerzo y compromiso, garantizan la producción de leche en todo el país. La fecha recuerda la creación de la Unión General de Tamberos en 1920 y pone en valor el rol esencial de un oficio que combina conocimiento, dedicación y amor por el campo.

23 de febrero: reconocimiento al primer eslabón de la cadena láctea23 de febrero: reconocimiento al primer eslabón de la cadena láctea
Seguinos en
Por: 

El Día del Tambero se conmemora cada 23 de febrero en recuerdo de la fundación de la Unión General de Tamberos, una organización gremial nacida en 1920 con el objetivo de representar a los productores lecheros y defender sus derechos laborales y productivos.

Mirá tambiénAvicultura: Entre Ríos busca modernización, crédito y nuevos mercados internacionales

La efeméride fue instituida oficialmente en 1968 por el entonces Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires y, desde entonces, se mantiene como una jornada de reconocimiento a uno de los oficios más constantes y demandantes del sector agropecuario.

Celebración

Los tamberos son los responsables del ordeñe, la alimentación y el cuidado del rodeo lechero. Su tarea, que se extiende los 365 días del año, constituye el primer eslabón de la cadena láctea, una de las más importantes para las economías regionales del país.

tambo23 de febrero: reconocimiento al primer eslabón de la cadena láctea

Provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires concentran la mayor producción, generando empleo directo e indirecto y abasteciendo tanto el consumo interno como las exportaciones.

A lo largo de las últimas décadas, el sector lechero ha atravesado profundas transformaciones. La incorporación de nuevas tecnologías —sistemas de ordeñe automatizado, monitoreo digital de los rodeos y alimentación de precisión— ha mejorado la eficiencia y la productividad, aunque también ha incrementado la necesidad de inversión y formación técnica.

Mirá tambiénLluvias mejoran la soja y sostienen la proyección de 48,5 millones de toneladas

En ese sentido, el trabajo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha sido clave en la profesionalización del oficio.

A través del programa “El Profesional Tambero”, la institución ofrece capacitaciones que abordan desde la rutina de ordeñe y la calidad de la leche, hasta la alimentación, la sanidad animal y la seguridad laboral.

Desafíos

Sin embargo, la actividad también enfrenta desafíos estructurales: la concentración productiva, los costos crecientes, la volatilidad de precios y la presión impositiva son factores que afectan especialmente a los pequeños y medianos productores.

Milkynet, "el primer tambo 4.0 de Argentina", combina tecnología de vanguardia, robótica y genética aplicada, con un sistema estabulado que garantiza el máximo confort animal, lo que la coloca como un referente en innovación dentro de la producción lechera.23 de febrero: reconocimiento al primer eslabón de la cadena láctea

En este contexto, el Día del Tambero se convierte no solo en una celebración, sino también en una oportunidad para valorar el trabajo de quienes, con constancia y vocación, sostienen día a día una de las producciones más emblemáticas de la ruralidad argentina.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Lechería
campolitoral - actualidad
campolitoral-edicion-impresa

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro