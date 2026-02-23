Día del Tambero: homenaje a quienes sostienen la lechería argentina los 365 días del año
Cada 23 de febrero se celebra en Argentina el Día del Tambero, en homenaje a quienes, con esfuerzo y compromiso, garantizan la producción de leche en todo el país. La fecha recuerda la creación de la Unión General de Tamberos en 1920 y pone en valor el rol esencial de un oficio que combina conocimiento, dedicación y amor por el campo.
23 de febrero: reconocimiento al primer eslabón de la cadena láctea
El Día del Tambero se conmemora cada 23 de febrero en recuerdo de la fundación de la Unión General de Tamberos, una organización gremial nacida en 1920 con el objetivo de representar a los productores lecheros y defender sus derechos laborales y productivos.
La efeméride fue instituida oficialmente en 1968 por el entonces Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires y, desde entonces, se mantiene como una jornada de reconocimiento a uno de los oficios más constantes y demandantes del sector agropecuario.
Celebración
Los tamberos son los responsables del ordeñe, la alimentación y el cuidado del rodeo lechero. Su tarea, que se extiende los 365 días del año, constituye el primer eslabón de la cadena láctea, una de las más importantes para las economías regionales del país.
Provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires concentran la mayor producción, generando empleo directo e indirecto y abasteciendo tanto el consumo interno como las exportaciones.
A lo largo de las últimas décadas, el sector lechero ha atravesado profundas transformaciones. La incorporación de nuevas tecnologías —sistemas de ordeñe automatizado, monitoreo digital de los rodeos y alimentación de precisión— ha mejorado la eficiencia y la productividad, aunque también ha incrementado la necesidad de inversión y formación técnica.
En ese sentido, el trabajo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha sido clave en la profesionalización del oficio.
A través del programa “El Profesional Tambero”, la institución ofrece capacitaciones que abordan desde la rutina de ordeñe y la calidad de la leche, hasta la alimentación, la sanidad animal y la seguridad laboral.
Desafíos
Sin embargo, la actividad también enfrenta desafíos estructurales: la concentración productiva, los costos crecientes, la volatilidad de precios y la presión impositiva son factores que afectan especialmente a los pequeños y medianos productores.
En este contexto, el Día del Tambero se convierte no solo en una celebración, sino también en una oportunidad para valorar el trabajo de quienes, con constancia y vocación, sostienen día a día una de las producciones más emblemáticas de la ruralidad argentina.