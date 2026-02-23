23 de febrero

Día del Tambero: homenaje a quienes sostienen la lechería argentina los 365 días del año

Cada 23 de febrero se celebra en Argentina el Día del Tambero, en homenaje a quienes, con esfuerzo y compromiso, garantizan la producción de leche en todo el país. La fecha recuerda la creación de la Unión General de Tamberos en 1920 y pone en valor el rol esencial de un oficio que combina conocimiento, dedicación y amor por el campo.