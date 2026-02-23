Avicultura: Entre Ríos busca modernización, crédito y nuevos mercados internacionales

El mandatario provincial mantuvo este viernes una agenda de trabajo con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.
El gobernador Frigerio encabezó en Buenos Aires una reunión con funcionarios nacionales y referentes industriales para fortalecer la competitividad de la cadena avícola entrerriana. Modernización tecnológica, financiamiento y reapertura de mercados fueron los ejes centrales del encuentro.
Participó también el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, junto a representantes de las principales firmas avícolas de la provincia.
Uno de los principales planteos del sector estuvo vinculado a la necesidad de ampliar la capacidad productiva mediante la construcción de nuevos galpones tecnificados y la incorporación de bienes de capital que permitan mejorar la eficiencia y reducir costos.
Desde el ámbito empresarial destacaron la importancia de avanzar en líneas de financiamiento específicas que acompañen los procesos de modernización.
En ese marco, también se expuso la conveniencia de reducir o eliminar derechos de importación sobre equipamiento productivo, medida que —según sostienen— impactaría de manera directa en la competitividad y en la generación de empleo.
Mario Mazzei, presidente del frigorífico Sede América de Basavilbaso, valoró la reunión y subrayó el respaldo del gobierno provincial en la búsqueda de alternativas comerciales y herramientas crediticias para el sector.
La apertura y consolidación de mercados externos fue otro de los ejes centrales del encuentro.
En particular, se analizó la misión comercial a China prevista para abril, donde los industriales aspiran a avanzar en la reapertura de ese destino para los productos avícolas argentinos.
Asimismo, se abordó el escenario derivado del acuerdo comercial en negociación entre Argentina y Estados Unidos. Desde el sector privado manifestaron preocupación ante una eventual apertura al ingreso de productos avícolas norteamericanos sin condiciones de reciprocidad, un punto que —según indicaron— continúa bajo análisis por parte del gobierno nacional.
Del encuentro participaron también el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda, y referentes de empresas como Feller (Crespo), Las Camelias (Colón), Fadel, Soychú, Fepasa y el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), consolidando una mesa de trabajo que busca posicionar a Entre Ríos como uno de los polos avícolas más competitivos del país.