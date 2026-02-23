Agenda estratégica

Avicultura: Entre Ríos busca modernización, crédito y nuevos mercados internacionales

El gobernador Frigerio encabezó en Buenos Aires una reunión con funcionarios nacionales y referentes industriales para fortalecer la competitividad de la cadena avícola entrerriana. Modernización tecnológica, financiamiento y reapertura de mercados fueron los ejes centrales del encuentro.