De la sequía a la recuperación: cómo evoluciona la soja en Entre Ríos

A partir de la publicación de la superficie implantada con maíz de primera, el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER) efectuó un ajuste en la intención de siembra de soja de primera en Entre Ríos.
La proyección de superficie sembrada con soja de primera para el ciclo 2025/26 se ubicaría en aproximadamente 300.000 hectáreas (ha), lo que representaría una caída interanual del 54 %, equivalente a una reducción de 346.200 ha.
La retracción del área destinada a soja de primera se explica principalmente por:
.- Incremento del área sembrada con trigo: en el ciclo 2024/25 se implantaron 616.800 ha, mientras que en 2025/26 el área ascendió a 729.900 ha, lo que implicó una expansión de 113.100 ha.
.- Incremento del área de maíz de primera: tras la fuerte retracción observada en 2024/25 (287.200 ha), en el ciclo 2025/26 el área se ubicó en 532.850 ha, lo que representa una expansión de 245.650 ha.
En cuanto al estado fenológico, la oleaginosa se encuentra entre R2 (plena floración) y R5 (inicio de llenado de granos), con la mayor proporción del área ubicada entre R3 (inicio de formación de vainas) y R4 (fin de formación de vainas), es decir, en pleno período crítico de determinación del rendimiento.
A partir de la segunda década de febrero se produjo un cambio en el régimen hídrico, pasando de una situación de sequía generalizada a un escenario con reservas hídricas regulares a óptimas en la mayor parte del territorio provincial. Este escenario permitió frenar la caída del potencial de rendimiento que se venía observando.
No obstante, es importante señalar que el tiempo transcurrido desde la reanudación de las precipitaciones es aún limitado para evaluar plenamente su impacto.
A nivel provincial, la condición del cultivo se distribuye de la siguiente manera: Muy buena 18 %; Buena 41 %; Regular 33 % y Mala 8 %. El análisis realizado al 6 de febrero indicaba que el 51 % del área se encontraba en condición buena a muy buena. En la actualidad, dicha proporción asciende al 59 %, lo que representa una mejora de 8 puntos porcentuales.
Según indica el informe semanal, «el sector Sureste, el más afectado por el pulso seco, registra una mejora en la condición buena a muy buena del 4 %, pasando del 33 % al 37 %, aunque todavía persiste una marcada diferencia en la lluvia acumulada respecto del resto del territorio provincial».
Los colaboradores del SIBER reportan que, todavía es alta la presencia de trips y arañuelas, habiéndose realizado tratamientos correspondientes en algunos sitios.
La superficie sembrada con soja de segunda en la provincia se ubica en torno a 750.000 ha y, de este modo, el área total cultivada con soja en el ciclo 2025/26 alcanzaría aproximadamente 1.050.000 ha, de las cuales el 72 % correspondería a soja de segunda.
En cuanto al estado fenológico, los lotes abarcan desde estadios vegetativos avanzados, como V7 (siete nudos desarrollados), hasta R3 (inicio de formación de vainas), concentrándose la mayor parte del área en R1 (inicio de floración).
A la fecha, es en la soja de segunda donde se evidencia con mayor claridad la mejora en la condición del cultivo. A nivel provincial, la situación se resume de la siguiente manera: Muy buena 14 %, Buena 48 %, Regular 31 % y Mala 7 %.
El SIBER recuerda que el análisis efectuado 15 días atrás indicaba que el 46 % del área se encontraba en condición buena a muy buena, mientras que actualmente dicha proporción asciende al 62 %, lo que representa una mejora de 16 puntos porcentuales.
El sector Sur logró una notable mejoría, ya que al 2 de febrero el 37 % del área se encontraba entre la condición buena a muy buena y actualmente este valor se elevó al 66 %, lo cual marca una mejora de 29 puntos porcentuales.