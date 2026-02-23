Agricultura

De la sequía a la recuperación: cómo evoluciona la soja en Entre Ríos

A nivel provincial, la condición del cultivo se distribuye de la siguiente manera: Muy buena 18 %; Buena 41 %; Regular 33 % y Mala 8 %. A la fecha, es en la soja de segunda donde se evidencia con mayor claridad la mejora en la condición del cultivo.