Rosario será sede del Congreso Internacional IFMA25, referente global en gestión agrícola

La Universidad Austral Sede Rosario fue elegida por la International Farm Management Association (IFMA) como host académico y socio local de la 25° edición del Congreso Internacional IFMA25, uno de los encuentros más relevantes a nivel global en gestión agrícola.
El congreso se llevará a cabo del 22 al 27 de febrero y reunirá a 120 asistentes provenientes de más de 50 países, entre académicos, profesionales y productores, quienes compartirán conocimientos, investigaciones e innovaciones vinculadas a la gestión agrícola, los agronegocios y el desarrollo rural.
Actividades
A lo largo del evento, los participantes podrán intercambiar experiencias y acceder a una visión estratégica de la agricultura argentina, abordando sus principales fortalezas, desafíos y oportunidades en un contexto global en constante transformación.
Además de las presentaciones académicas en la Universidad, durante la semana, los asistentes realizarán visitas a empresas referentes del cordón industrial y a campos agrícolas, con el objetivo de conocer de primera mano la realidad productiva del país.
Destino clave
La realización de IFMA25 en Rosario refuerza el posicionamiento de la ciudad como un destino clave para eventos internacionales del sector agropecuario, al tiempo que consolida a la Universidad Austral como un actor relevante en la formación, investigación y debate del futuro del agro.