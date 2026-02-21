En el sur provincial

Rosario será sede del Congreso Internacional IFMA25, referente global en gestión agrícola

El congreso se llevará a cabo del 22 al 27 de febrero y reunirá a 120 asistentes provenientes de más de 50 países, entre académicos, profesionales y productores, quienes compartirán conocimientos, investigaciones e innovaciones vinculadas a la gestión agrícola, los agronegocios y el desarrollo rural.