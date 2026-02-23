Vera fue sede de una capacitación clave sobre la nueva App SIGSA de SENASA
Con la implementación obligatoria de la SIGSA App Vacunación a partir de 2026, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) avanza en la digitalización del registro de campañas contra la fiebre aftosa y la brucelosis. En Vera, vacunadores y programadores participaron de una jornada de capacitación para adaptarse al nuevo sistema.
A partir de 2026, el SENASA implementa la SIGSA App Vacunación para la carga obligatoria y ágil de actas de fiebre aftosa y brucelosis, facilitando el registro digital de movimientos
La ciudad de Vera fue escenario de una jornada técnica orientada a fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA), herramienta que desde este año incorpora la utilización obligatoria de la aplicación SIGSA App Vacunación para la carga de actas sanitarias.
La capacitación se desarrolló en la sede de la Sociedad Rural de Vera y estuvo dirigida a vacunadores y programadores responsables de ejecutar las campañas oficiales.
Participaron el jefe de SENASA Vera, Matías Baqué; el coordinador de la Unidad Ejecutora Local (UEL), Federico Armas; y autoridades de la entidad rural, encabezadas por su presidente Carlos Chamorro y el vicepresidente Sebastián Volkart.
Registro obligatorio y plazos definidos
Desde 2026, las actas de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis deberán asentarse en el “Acta de Vacunación Única” dentro del SIGSA, utilizando la aplicación móvil o, de manera complementaria, el formato papel.
La normativa establece que la carga digital deberá completarse en un plazo máximo de siete días corridos posteriores a la aplicación de la vacuna.
La App —disponible para dispositivos Android 5.0 o superior— permite el registro tanto en modalidad on-line como off-line, lo que facilita el trabajo en establecimientos rurales sin conectividad. En estos casos, los datos pueden cargarse en el campo y sincronizarse posteriormente.
Cambios en la campaña 2026 y modernización del sistema
Durante la jornada también se explicaron las modificaciones previstas para la campaña 2026. El nuevo esquema redefine categorías y zonas de aplicación, estableciendo una primera campaña entre febrero y abril y una segunda en junio, enfocada principalmente en terneros y terneras.
El sistema integra la gestión de actas, el detalle de vacunas específicas, edades, zonas geográficas y la vinculación con el sistema de identificación electrónica (SIGBIOTraza), lo que fortalece la trazabilidad y el control sanitario.
Desde el organismo sanitario señalaron que la incorporación de la App SIGSA forma parte de una estrategia integral de modernización destinada a mejorar la cobertura de vacunación, optimizar recursos y garantizar mayor eficiencia en el control de enfermedades, en beneficio tanto de los productores como del estatus sanitario nacional.