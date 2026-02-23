Modernización sanitaria

Vera fue sede de una capacitación clave sobre la nueva App SIGSA de SENASA

Con la implementación obligatoria de la SIGSA App Vacunación a partir de 2026, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) avanza en la digitalización del registro de campañas contra la fiebre aftosa y la brucelosis. En Vera, vacunadores y programadores participaron de una jornada de capacitación para adaptarse al nuevo sistema.