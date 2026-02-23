Edición 2026

Vera reafirmó su título como el "Carnaval de Santa Fe" con tres noches multitudinarias

Con tres noches de gran convocatoria y el clima como aliado, la ciudad de Vera volvió a consolidarse como “el carnaval de Santa Fe”. Comparsas, agrupaciones y miles de espectadores colmaron el corsódromo de calle San Martín en una celebración que combina identidad cultural, contención social y fuerte impacto económico.