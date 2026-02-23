#HOY:

Una brutal pelea a la salida de un boliche en La Plata terminó con una chica internada

El enfrentamiento quedó registrada por cámaras municipales: una joven cayó desvanecida en el asfalto, fue asistida por personal médico y trasladada al Hospital Rossi, mientras varias personas fueron interceptadas y derivadas a una comisaría.

Una mujer resultó herida y debió ser atendida en un hospital tras una pelea a la salida de un boliche en La Plata, en un episodio que las autoridades advirtieron que pudo haber terminado de manera fatal por la violencia del enfrentamiento.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en la esquina de 7 y 49, donde agentes del Centro de Operaciones y Monitoreo detectaron a través de cámaras de seguridad a un grupo de jóvenes que se peleaba en plena vía pública.

Según se observa en las imágenes, en medio de la disputa una joven cayó desvanecida sobre el asfalto. Aunque un conocido intentó ayudarla a incorporarse, la mujer no lograba mantenerse en pie.

Ante la situación, personal médico acudió al lugar y trasladó a la joven al Hospital Rossi, donde quedó internada en observación.

En paralelo, efectivos policiales y de la Guardia Urbana de Prevención (GUP) interceptaron a varias personas involucradas, que fueron derivadas a una comisaría mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes.

