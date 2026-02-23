Encontraron muerta a una mujer en Punta Mogotes y detuvieron a su pareja
El cuerpo fue localizado en un descampado tras un llamado al 911. La investigación dio un giro luego de la autopsia, que confirmó una muerte violenta y derivó en la detención del hombre con quien mantenía una relación.
La autopsia confirmó que la víctima murió por asfixia mecánica.
El cuerpo de una mujer de 57 años fue hallado el viernes por la noche en un terreno baldío del barrio Punta Mogotes, al sur de Mar del Plata. El descubrimiento se produjo luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona sin vida en un descampado ubicado en la intersección de las calles Soler y Croce.
Tras el aviso, efectivos policiales se dirigieron al lugar y constataron la presencia del cuerpo. La víctima fue identificada como Mercedes Rosa Del Luca, vecina de la zona. En una primera instancia, el caso fue abordado con cautela, ya que no se observaron lesiones recientes visibles que permitieran determinar de inmediato las causas de la muerte.
Personal de la Comisaría Tercera tomó las primeras actuaciones y dio intervención a la fiscalía de turno, mientras se iniciaban las tareas para reconstruir las últimas horas de la mujer.
Lahipótesisinicial
En el lugar, los agentes entrevistaron a la pareja de la víctima, identificado por sus iniciales R.D.G., quien manifestó que había encontrado a la mujer sin vida. Según su relato, Mercedes había salido sola del domicilio que compartían alrededor de las cinco de la tarde.
El hombre indicó además que la vivienda se encontraba a unas veinte cuadras del sitio donde apareció el cuerpo. Con esos datos y ante la ausencia de signos evidentes de violencia, la causa fue caratulada de manera preliminar como averiguación de causales de muerte, a la espera de los resultados de la autopsia.
El cuerpo fue hallado en un descampado de Punta Mogotes.
Elresultadoforense
El rumbo del caso dio un giro el sábado, cuando el examen forense confirmó que la mujer murió como consecuencia de una asfixia mecánica, lo que descartó una muerte natural. A partir de ese resultado, la investigación se reorientó y la pareja pasó a ser el principal sospechoso.
En paralelo, testimonios incorporados al expediente señalaron que la víctima habría atravesado situaciones de violencia de género, un dato que reforzó la hipótesis de un crimen intencional.
Detención y avance judicial
Con los nuevos elementos reunidos, la fiscal Constanza Mandagarán, a cargo de la Fiscalía N.º 4 de Mar del Plata, recaratuló el expediente como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género. Este domingo, personal policial detuvo al sospechoso en su domicilio de la calle Monseñor de Andrea.
Durante el procedimiento, la vivienda fue preservada y se secuestraron distintos elementos considerados de interés para la investigación. La fiscalía continúa con la producción de pruebas y no descarta nuevas medidas en los próximos días, mientras avanza el proceso judicial para esclarecer completamente lo ocurrido.