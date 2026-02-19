Costa Atlántica

Mar del Plata: el sismo de 4,9 no dejó daños y el epicentro fue en el Mar Argentino

Un sismo de magnitud 4,9 con epicentro a 151 km al sur de Mar del Plata se sintió este jueves por la mañana. Defensa Civil informó que no se registraron daños ni situaciones de riesgo.