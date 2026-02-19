Mar del Plata: el sismo de 4,9 no dejó daños y el epicentro fue en el Mar Argentino

El sismo se registró este jueves a las 8.15 y sorprendió a vecinos y turistas, sobre todo en la zona céntrica y en edificios altos, donde se percibió como una vibración en paredes y ventanas.
Un sismo de magnitud 4,9 con epicentro a 151 km al sur de Mar del Plata se sintió este jueves por la mañana. Defensa Civil informó que no se registraron daños ni situaciones de riesgo.
Defensa Civil confirmó más tarde que el movimiento “no causó daños ni situaciones de riesgo” y que no hubo reportes de personas afectadas ni de inconvenientes materiales.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que el epicentro se ubicó en el Mar Argentino, a 151 km al sur de Mar del Plata, 160 km al sudeste de Necochea y 282 km al sudeste de Tandil.
Según el reporte oficial, la magnitud fue 4,9 y la profundidad estimada, 9 kilómetros. INPRES lo catalogó como un evento moderado y poco frecuente, de foco superficial intraplaca.
INPRES remarcó que las características del sismo “no configuran condiciones generadoras de tsunami” y que el movimiento pudo ser percibido por habitantes de ciudades costeras cercanas al área epicentral.
En Mar del Plata, la percepción reportada se ubicó en niveles II a III de Mercalli Modificada, un rango que suele sentirse en reposo y, en general, sin consecuencias estructurales.