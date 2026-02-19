Sorpresa en la costa: registraron un sismo frente a Mar del Plata
El movimiento fue detectado por organismos sismológicos en aguas del Atlántico, frente a la costa bonaerense. Aunque se percibió levemente en algunos sectores, no hubo reportes de heridos ni afectaciones materiales.
Organismos de prevención remarcaron que no existe riesgo inmediato para la población
Un sismo registrado frente a la costa de Mar del Platageneró sorpresa entre residentes y turistas durante las últimas horas. El fenómeno, detectado por organismos especializados, tuvo epicentro en el mar y no provocó daños ni situaciones de emergencia, según confirmaron fuentes oficiales.
El temblor ocurrió en aguas del Atlántico sur, a varios kilómetros de la línea costera, y fue advertido principalmente por sistemas de monitoreo geológico. En algunas zonas se reportó que el movimiento fue levemente perceptible, aunque no generó evacuaciones ni activación de protocolos de emergencia.
Un fenómeno poco habitual
De acuerdo con los primeros informes, el sismo tuvo una magnitud moderada y se produjo a una profundidad considerable bajo el lecho marino. Estas características explican por qué el impacto en superficie fue limitado y no ocasionó consecuencias significativas.
Especialistas recordaron que los movimientos sísmicos en la región no son frecuentes, aunque pueden registrarse eventos esporádicos debido a la dinámica tectónica global. En este caso, el epicentro se ubicó mar adentro, lo que redujo notablemente la percepción del fenómeno en tierra firme.
El monitoreo fue realizado por redes de observación sismológica que operan a nivel nacional e internacional, las cuales detectan vibraciones incluso cuando no son percibidas por la población. La confirmación del evento se dio tras el análisis de datos técnicos que permitieron establecer ubicación y magnitud.
Si bien algunos usuarios en redes sociales mencionaron haber sentido vibraciones leves, las autoridades indicaron que no hubo llamados de emergencia vinculados al temblor. Tampoco se registraron daños estructurales ni interrupciones en servicios esenciales.
Tras conocerse el evento, organismos de prevención remarcaron que no existe riesgo inmediato para la población. Además, aclararon que este tipo de sismos, al ocurrir en el mar y con profundidad considerable, suelen tener un impacto limitado en la superficie.
También se descartó la posibilidad de fenómenos asociados como tsunamis, ya que la magnitud y características del movimiento no reunieron condiciones para generar ese tipo de eventos.
En ese sentido, especialistas señalaron que el Atlántico argentino presenta un nivel de actividad sísmica mucho menor en comparación con otras regiones del planeta.